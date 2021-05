സ്റ്റിറോയ്ഡ് ദുരുപയോഗം ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിന്റെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് എയിംസ് ഡയറക്ടർ

കേരളത്തിലടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് എന്ന മ്യുകോർമൈകോസിസ് കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗികൾക്കും ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിനും ഒരേപോലെ ഭീഷണിയാവുകയാണ്. കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ സ്റ്റിറോയ്ഡ് മരുന്നുകൾ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിന്റെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് എയിംസ് ഡയറക്ടർ ഡോ. രൺദീപ് ഗുലേരിയ പറഞ്ഞു.

മുഖം, മൂക്ക്, കണ്ണ്, തലച്ചോർ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് കാഴ്ച നഷ്ടത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും നയിക്കാമെന്ന് ഡോ. ഗുലേരിയ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ശ്വാസകോശത്തിലും ഈ ഫംഗസ് പടരാമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രികളിൽ അണുബാധ നിയന്ത്രണ ശീലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടി ക്രമങ്ങൾ പിന്തുടരണമെന്ന് എയിംസ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു. ഫംഗസും ബാക്ടീരിയയും പോലുള്ളവ മൂലമുള്ള രണ്ടാംഘട്ട അണുബാധയാണ് കൂടുതൽ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രമേഹമുള്ളവരിലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവരിലും സ്റ്റിറോയ്ഡ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരിലും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഇതിനാൽ തന്നെ സ്റ്റിറോയ്ഡ് ദുരുപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ഗുലേരിയ നിർദ്ദേശിച്ചു.



മ്യുകോറേൽസ് എന്ന കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഫംഗസുകൾ പരത്തുന്ന മ്യുകോർമൈകോസിസ് ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം 52 പേരെങ്കിലും ഇത് ബാധിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞത് 1500 പേരെങ്കിലും മ്യുകോർമൈകോസിസ് ബാധിതരാണെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് തോപ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ കോവിഡ് മൂലമുള്ള ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് രാജ്യമൊട്ടാകെ പടരാനുള്ള സാധ്യത നീതി ആയോഗ് അംഗം വി. കെ. പോൾ തള്ളിക്കളയുന്നു.

