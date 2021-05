കൊളസ്‌ട്രോൾ കൂടുന്നത് പതിവായി പാൽ കുടിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണോ? ഇങ്ങനെയൊരു സംശയം വേണ്ടേ വേണ്ട. കൊളസ്ട്രോളും പാലുകുടി ശീലവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകർ. ഇരുപതുലക്ഷം പേരിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് പതിവായുള്ള പാൽ ഉപയോഗം കൊളസ്‌ട്രോൾ കൂട്ടുകയില്ല എന്നു തെളിഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല പതിവായി പാലു കുടിക്കുന്നവരിൽ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 14 ശതമാനം കുറവായിരിക്കും എന്നും പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.

പാൽ കുടിക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്‌സ് ഉള്ള, പതിവായി ധാരാളം പാൽ കുടിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ചീത്ത കൊളസ്‌ട്രോളിന്റെയും നല്ല കൊളസ്‌ട്രോളിന്റെയും അളവ് കുറവാണെന്ന് പഠനത്തിൽ കണ്ടു. മൂന്ന് വലിയ ജനസംഖ്യാപഠനങ്ങളെ ആധാരമാക്കി നടത്തിയ ഈ പഠനം ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് ഒബീസിറ്റിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.



പാലു കുടിക്കുന്ന ശീലത്തെ ജനിതകമായാണ് ഗവേഷകർ സമീപിച്ചത്. ലാക്ടോസിന്റെ ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലാക്ടോസ് ജീനിന്റെ വകഭേദം പരിശോധിച്ചു.



കൂടുതൽ അളവിൽ പാൽ കുടിക്കുന്നവരിൽ കാണപ്പെട്ട ജനിതക വകഭേദം ലാക്ടോസിനെ വേഗം ദഹിപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു.



പാൽ കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നവരിൽ ബിഎംഐയും ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പും കൂടുതൽ ആണെങ്കിലും അവരിൽ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കൊളസ്‌ട്രോൾ കുറവാണെന്ന് കണ്ടു. പാൽ കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നവരിൽ കാണപ്പെട്ട ജനിതക വകഭേദം ഉള്ളവരിൽ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതയും കുറവാണെന്ന് കണ്ടു. ഹൃദ്രോഗം തടയാൻ പാൽ കുടിക്കുന്ന ശീലം കുറയ്‌ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പഠനം നിർദേശിക്കുന്നു.



യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് റീഡിങ്, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് സൗത്ത് ഓസ്‌ട്രേലിയ , സതേൺ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജ് ലണ്ടൻ, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഓക്‌ലൻഡ് എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

