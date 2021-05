റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ വാക്സീൻ വികസിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിലെ വിജയ ഫോർമുലയെ കുറിച്ച് ഫൈസർ സിഇഒ

സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു വാക്സീൻ വികസിപ്പിക്കാൻ പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷങ്ങളാണ് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച മുണ്ടിനീര് വാക്സീൻ പോലും നാലു വർഷമെടുത്തു ലാബിൽ നിന്ന് വിപണിയിലെത്താൻ. ഇവിടെയാണ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട കോവിഡ് വാക്സീനുകൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. എന്നാൽ റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സീനുകൾ പൂർത്തിയായതിന് പിന്നിൽ ഒട്ടേറെ പേരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും നേതൃശേഷിയുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും എല്ലാം കഥകളുണ്ട്. കോവിഡിനെതിരെ ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയ വാക്സീനുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ഫൈസറും ജർമൻ കമ്പനിയായ ബയോഎൻടെക്കും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച വാക്സീൻ. 95 ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തിയുള്ള ഈ വാക്സീൻ അമേരിക്ക, യുകെ, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ അതിവേഗം നിർമിക്കപ്പെട്ട ഫൈസർ- ബയോഎൻ ടെക് കോവിഡ് വാക്സീന്റെ വിജയഫോർമുല പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഫൈസർ സിഇഒ ആൽബർട്ട് ബോർല. വെറ്റിനറി ഡോക്ടറായ ആൽബട്ട് 1993 ൽ മൃഗാരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഫൈസറിൽ ചേരുന്നത്. 27 വർഷങ്ങളിൽ നിരവധി സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ നേടി ആൽബർട്ട് 2018ൽ സിഒഒ യും 2019ൽ ഇയാൻ റീഡിന് പിൻഗാമിയായി ഫൈസർ സിഇഒയുമായി.



സിഇഒ ആയതിനുശേഷം മികച്ച പ്രഫഷണലുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫൈസറിന്റെ നേതൃനിര ആൽബർട്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ കൊറോണവൈറസ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നതോടെ ഇതിനെ തടയുന്നതിൽ ഫൈസറിനു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടെന്ന് കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് ബോധ്യമായി.



വഴിത്തിരിവായത് എംആർഎൻഎ സാങ്കേതികവിദ്യ



ബയോഎൻടെക് കമ്പനിയുടെ മെസഞ്ചർ ആർഎൻഎ സാങ്കേതികവിദ്യ ഫ്ലൂ വാക്സീനുകളിൽ നടപ്പാക്കാനായി ഈ കമ്പനിയുമായി ഫൈസർ നേരത്തെതന്നെ സഹകരിച്ചു വന്നിരുന്നതാണ്. പരമ്പരാഗതമായി വാക്സീൻ നിർമാണം ആരംഭിക്കുന്നത് വൈറസിന്റെ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട രൂപങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടാണ്. ഇതിന് മാസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും.എന്നാൽ എംആർഎൻഎ വാക്സീനുകൾ വൈറസിന്റെ ജനിതക കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായി നിർമിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ നിർമിക്കാനാകും.



ആൽബർട്ട് ബോർല. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: സമൂഹമാധ്യമം

എംആർഎൻഎ സാങ്കേതികവിദ്യ കോവിഡ് വാക്സീൻ വികസനത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ബയോ എൻ ടെക് ഫൈസറിന്റെ സഹകരണം തേടുകയായിരുന്നു. ഒരു എം ആർഎൻഎ വാക്സീനും ക്ലിനിക്കൽ ഉപയോഗത്തിന് ഇതിനു മുൻപ് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതായിരുന്നു ഇവർക്ക് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി. 2020 മാർച്ച് 11ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന കോവിഡിനെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാർച്ച് 16ന് ഫൈസറിന്റെ ഉന്നത എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ യോഗം ചേർന്ന് മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവിൽ വാക്സീൻ വികസനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ അനുമതി നൽകി. സാധാരണഗതിയിൽ പത്തു വർഷം വരെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന വാക്സീൻ വികസനത്തിന് ഒന്നു മുതൽ 2 ബില്യൺ ഡോളർ വരെ ചെലവ് വരും. ലോകം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിക്ക് നടുവിൽ നിൽക്കേ പണത്തിനല്ല, ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് കമ്പനി മുൻതൂക്കം നൽകിയതെന്ന് സിഇഒ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സമാന്തരമായി 20 വാക്സീൻ ക്യാൻഡിഡേറ്റുകൾ

ഒരേ സമയം 20 വാക്സീൻ ക്യാൻഡിഡേറ്റുകളുടെ പരീക്ഷണം സമാന്തരമായി നടത്താൻ ഫൈസറും ബയോ എൻ ടെക്കും ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചു. സാമ്പത്തികമായി വലിയൊരു റിസ്ക് ആണ് ഫൈസർ അന്ന് എടുത്തത്. തിങ്കളാഴ്ചകളിലും വ്യാഴാഴ്ചകളിലും വെബ് എക്സ് വഴി യോഗം ചേർന്നും ഇതിനിടെ നിരവധി അഡ് ഹോക് യോഗങ്ങൾ കൂടിയും പ്രവർത്തന പുരോഗതി ഇരുകമ്പനികളും വിലയിരുത്തി. ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടോടെ വാക്സീൻ ക്യാൻഡിഡേറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപതിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. എലികളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നിർണയിച്ച ഫലപ്രാപ്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ.

സാധാരണഗതിയിൽ വലിയ മൃഗങ്ങളിലെ പരീക്ഷണം നടത്തിയ ശേഷമാണ് മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അടിയന്തര സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് അമേരിക്കയിലെയും ജർമനിയിലെയും നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റികളുടെ അനുമതിയോടെ വലിയ മൃഗങ്ങളിലും മനുഷ്യരിലും പരീക്ഷണം ഒരേസമയം നടത്തി. മനുഷ്യരിലെ രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ഒരുമിച്ചു നടത്താനുള്ള അനുമതിയും ഫൈസർ സമ്പാദിച്ചു. ഏപ്രിൽ 23ന് മനുഷ്യരിലെ ആദ്യ ഘട്ട പരീക്ഷണം 4 വാക്സീൻ ക്യാൻഡിഡേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജർമനിയിലെ ഒരു കൂട്ടം വോളണ്ടിയർമാരിൽ നടത്തി. മെയ് മാസത്തോടെ ഇതിൽ രണ്ട് വാക്സീനുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അമേരിക്കയിൽ പരീക്ഷണം തുടർന്നു. ജൂലൈ 23ന് രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിനുള്ള അനുമതിക്ക് എഫ്ഡിഎയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിന് തലേന്ന് പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറവുള്ള ഒരു വാക്സീനിലേക്ക് ഗവേഷണ സംഘം എത്തി.



വിതരണത്തിനുള്ള നടപടികൾ നേരത്തെ



ഇതേ സമയം തന്നെ ഫൈസറിന്റെ നിർമാണ സംഘം വിതരണത്തിനായുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മുൻപ് എംആർഎൻഎ വാക്സീനുകൾ നിർമിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ യന്ത്ര സാമഗ്രികളും പ്രക്രിയകളും ഫൈസർ ഇതിനായി തയാറാക്കി. വാക്സീൻ പൂജ്യത്തിന് താഴെയുള്ള താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനാൽ ഇതിനുള്ള തെർമൽ ഷിപ്പിങ് സൗകര്യങ്ങളും സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് പോലുള്ളവയും എൻജിനീയർമാർ തയാർ ചെയ്തു തുടങ്ങി. അസാമാന്യമായ വെല്ലുവിളികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദത്തിനുമിടയിൽ ശാസ്ത്രം അനുവദിക്കുന്ന വേഗം മാത്രമേ വാക്സീൻ വികസനത്തിൽ എടുക്കൂ എന്നതിൽ ഫൈസറിനു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.



യുകെയാണ് ഫൈസർ വാക്സീന്റെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് ആദ്യം അനുമതി നൽകിയത്. 2020 ഡിസംബർ എട്ടിന് യുകെയിലെ മാർഗരറ്റ് കീനൻ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചു. പിന്നാലെ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും അനുമതി നൽകി. 2020 അവസാനത്തോടെ 74 ദശലക്ഷം ഡോസുകൾ നിർമിക്കാനും 45 ദശലക്ഷം ഡോസുകൾ വിതരണത്തിനായി കയറ്റി അയക്കാനും ഫൈസറിന് സാധിച്ചു. 2021ൽ 2 ബില്യൺ ഡോസുകൾ നിർമിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ഫൈസർ.



പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ



ഈ വാക്സീൻ വികസനത്തിൽ നിന്ന് താൻ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ ഇവയാണെന്ന് ഫൈസർ സിഇഒ ആൽബർട്ട് ബോർല പറയുന്നു:



1. വിജയം ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഫൈസറിലെ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ മുതൽ നിർമാണ, ഗതാഗത ജീവനക്കാർ വരെ എല്ലാവരും വാക്സീൻ വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിച്ചു. അവധിദിനങ്ങളും വാരാന്ത്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കി കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലും കാണാതെ അവർ മാസങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ വാക്സീൻ.



2. ഉദ്ദേശ്യം ആദ്യം. വാക്സീൻ വികസനത്തിനായി നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് തിരികെ ലഭിക്കും എന്നത് ഒരിക്കലും ഫൈസർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആൽബർട്ട് പറയുന്നു. ലോകത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും വലിയ പ്രശ്നമായ രോഗബാധയ്ക്ക് പരിഹാരം എന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശ്യമാണ് ഫൈസറിനെ നയിച്ചത്.



3. അപ്രാപ്യമായ ലക്ഷങ്ങൾ ശരിയായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി ആകുമ്പോൾ ആളുകളെ പ്രവർത്തനസജ്ജരാകും. വാക്സീൻ വികസനത്തിന് 6 മാസത്തെ സമയമാണ് ആൽബർട്ട് തന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മുന്നിൽ വച്ചത്. അസാധ്യമായത് സാധ്യമാക്കാൻ ഉദ്ദേശ്യ ശുദ്ധിയെ മാനിച്ച് ഫൈസറിലെയും ബയോഎൻടെക്കിലെയും ആയിരക്കണക്കിന് പേർ കൈമെയ് മറന്ന് അധ്വാനിച്ചു.

4. വലിയൊരു ലക്ഷ്യം മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടണം. പണ്ട് പ്രാവർത്തികമായ ആശയങ്ങളോ ചിന്തകളോ മതിയാകില്ല പുതു ലോകത്തിലെ പുതു വെല്ലുവിളികൾക്ക്. അതിന് കാടുകയറിയ ചിന്ത തന്നെ വേണ്ടിവരും.

5. ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സാമ്പത്തിക ആശങ്കകളിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക. അമേരിക്കയിലെയോ ജർമനിയിലെയോ ഗവൺമെന്റുകളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെയാണ് ഫൈസറും ബയോ എൻടെക്കും വാക്സീൻ വികസിപ്പിച്ചത്. ഇതവർക്ക് വലിയ തോതിൽ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി.

6. സഹകരിച്ചു വിജയിക്കുക. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹകരണാധിഷ്ഠിതമായ പ്രവർത്തനം വിജയം കാണും. ബയോ എൻടെക്കുമായി ഒരു അവസാന കരാറിൽ പോലും എത്താതെയാണ് ഫൈസർ വാക്സീൻ നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് അവസാന കരാറുകളിൽ ഒക്കെ ഏർപ്പെടും മുൻപ് തന്നെ നിക്ഷേപം നടത്തുകയും വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പരസ്പരം ഇരുകമ്പനികളും കൈമാറുകയും ചെയ്തു. മഹാമാരിക്കാലത്ത് നിരവധി കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള വിവരം കൈമാറ്റവും പ്രയോജനം ചെയ്തതായി ആൽബർട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary : The CEO of Pfizer on Developing a Vaccine in Record Time