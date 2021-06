കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിന് മുൻപ് കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം

കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം കുട്ടികളെ പിടി കൂടുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകം. അതേസമയം കോവിഡിന് ഒപ്പം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു രോഗത്തെപ്പറ്റി ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ പറയുന്നു. മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ളമേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന ഈ രോഗം കോവിഡ് രോഗ മുക്തരായ കുട്ടികളിലാണ് അപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്നത്.

കോവിഡ് ബാധിതരായി നാല് മുതൽ ആറ് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് കുട്ടികളിൽ ഈ രോഗം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്. ഹൃദയം, കരൾ, വൃക്ക ഉൾപ്പെടെ കുട്ടികളിലെ ഒന്നിലധികം അവയവങ്ങളെ മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ളമേറ്ററി സിൻഡ്രോം ബാധിക്കാമെന്ന് ഫോർട്ടിസ് ഹെൽത്ത് കെയറിലെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോ. യോഗേഷ് കുമാർ ഗുപ്ത പറയുന്നു.



കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശരീരത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആന്റി ബോഡികളാണ് മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ളമേറ്ററി സിൻഡ്രോമിന് കാരണമാകുന്നത്. ഇത് കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ പലവിധ അലർജി പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.



കോവിഡിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് തരംഗങ്ങളിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ളമേറ്ററി സിൻഡ്രോം കേസുകൾ മാത്രമേ ലോകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു. എന്നാൽ അപൂർവമാണെങ്കിലും ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡോ. ഗുപ്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും കോവിഡിന്റെ അടുത്ത തരംഗത്തിന് മുൻപായി ഈ വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary : After coronavirus, Multi system inflammatory syndrome, a new disease is affecting children