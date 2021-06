കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രകൃതം മാറുന്നു; കുട്ടികളെ കൂടുതൽ തീവ്രമായി ബാധിച്ചേക്കാം

നിലവിൽ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ പലർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് അത് വരുന്നത്. രോഗം തീവ്രമായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ അപൂർവം കേസുകളും. എന്നാൽ മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ മാറ്റം വരാമെന്നും അത് കുട്ടികളെ തീവ്രമായി ബാധിക്കാമെന്നും നിതി ആയോഗ് അംഗം വി.കെ.പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെ നേരിടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അണുബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടികളിലെ സങ്കീർണതകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു ദേശീയ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വി.കെ. പോൾ അറിയിച്ചു.



രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കോവിഡാണ് കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ആദ്യത്തേതിൽ കുട്ടിക്ക് പനി, ചുമ, ജലദോഷം പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സ വൈകിയാൽ ക്രമേണ അത് ന്യുമോണിയ ആയി മാറി കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് ബാധിതരായി രണ്ട് മുതൽ ആറ് ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷവും ചില കുട്ടികളിൽ ദീർഘകാല കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ വരാം. വിവിധ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ളമേറ്ററി സിൻഡ്രോം ആണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പനി, തിണർപ്പ്, കണ്ണുകളിൽ നീർക്കെട്ട്, അതിസാരം, ഛർദ്ദി, രക്തസ്രാവം പോലുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകാമെന്ന് വി. കെ. പോൾ പറയുന്നു. കോവിഡ് ബാധിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ 2 - 3 ശതമാനത്തിന് ആശുപത്രിവാസം വേണ്ടിവന്നേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



അതേസമയം കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ശേഷം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ മഹാരാഷ്ട്ര മൂന്നാം തരംഗത്തെ നേരിടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. രണ്ടാം തരംഗ സമയത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹമ്മദ്നഗർ ജില്ലയിൽ മാത്രം 8000 കുട്ടികൾ ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ 10 ശതമാനവും കുട്ടികളിലായിരുന്നു. ഈ അനുഭവം മുൻനിർത്തി കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക കോവിഡ് പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങളും കൂടുതൽ കിടക്കകളും ഓക്സിജൻ സൗകര്യങ്ങളും മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് തയാറാക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary : Coronavirus Is Changing Behaviour, May Affect Children More