വാക്സിനേഷനു ശേഷം വീണ്ടും കോവിഡ് ബാധിതരായവർ ആരും മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പഠനം

രാജ്യത്ത് കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ച മാസങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഏപ്രിലും മേയും. കോവിഡ് ഒരിക്കൽ വന്നവർക്ക് പോലും ഈ മാസങ്ങളിൽ വീണ്ടും രോഗബാധ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ വീണ്ടും കോവിഡ് ബാധിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരാരും ഇക്കാലയളവിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഡൽഹി എയിംസ് നടത്തിയ ജനിതക സീക്വൻസിങ് പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

വാക്സിനേഷൻ എടുത്തതിനു ശേഷം ഒരാളെ കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ ഇതിനെ ബ്രേക്ക്ത്രൂ ഇൻഫെക്‌ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വാക്സീൻ എടുത്തവരിലും ഒരു ചെറിയ ശതമാനം വീണ്ടും രോഗബാധിതരാകാനും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടാനും മരണപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കയിലെ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷനും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.



എന്നാൽ ഉയർന്ന വൈറൽ ലോഡ് ഉണ്ടായിട്ടും വാക്സീൻ എടുത്തവരാരും കോവിഡ് പുനർ രോഗബാധയെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടില്ലെന്ന് എയിംസ് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 63 ബ്രേക്ക്ത്രൂ ഇൻഫെക്‌ഷനുകളിൽ 36 രോഗികൾക്ക് വാക്സീന്റെ രണ്ട് ഡോസുകളും 27 പേർക്ക് ഒരു ഡോസും ലഭിച്ചതാണ്. 10 പേർക്ക് കോവിഷീൽഡും 53 പേർക്ക് പേർക്ക് കോവാക്സീനുമാണ് ലഭിച്ചു.



സാർസ് കോവ്-2 വകഭേദങ്ങൾ 36 സാമ്പിളുകളിൽ കണ്ടെത്തി(57.1%). ഇതിൽ 19 പേർ(52.8%) രണ്ട് ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവരും 17 പേർ(47.2%) ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ പൂർത്തിയാക്കിയവരുമാണ്. B. 1.617.2 വകഭേദം 23 സാമ്പിളുകളിൽ(63.9%) കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ 12 എണ്ണം രണ്ട് ഡോസ് എടുത്തവരിലും 11 എണ്ണം ഒരു ഡോസ് എടുത്തവരിലുമാണ്. B. 1.617.1, B. 1.1.7 വകഭേദങ്ങൾ യഥാക്രമം നാലും(11.1%) ഒന്നും(2.8%) സാമ്പിളുകളിൽ കണ്ടെത്തി.



ആർക്കും മരണം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അഞ്ചു മുതൽ ഏഴു ദിവസം വരെ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള പനി ഉണ്ടായി. 37 ആണ് ഇവരുടെ ശരാശരി പ്രായം. 63ൽ 41 പേർ പുരുഷന്മാരും 22 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്. ഇവരാരും സഹ രോഗാവസ്ഥകൾ ഉള്ളവരല്ല.കോവിഡ് ബാധിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവർക്കും രോഗത്തിനെതിരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അടുത്തിടെ നടന്ന മറ്റ് രണ്ട് പഠനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

English Summary : No deaths among those re-infected with Covid-19 even after vaccination