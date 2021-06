‘നഴ്സ് വെള്ളത്തുണിയിൽ കൊണ്ടോടിയ കുഞ്ഞ്; അമ്മയെപ്പോലെ പോരാടിയ എന്റെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ്’

ഓർമയില്ലേ നമ്മുടെ ചെമ്പുവിനെയും ചെമ്പുവിന്റെ സ്വന്തം ബാദുഷയെയും. വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പുകൾ മറികടന്ന് പ്രണയിനിയെ ജീവന്റെ പാതി ആയി കൂടെക്കൂട്ടിയപ്പോൾ വിളിക്കാതെ അതിഥിയായി എത്തിയതായിരുന്നു കാൻസർ. വിധിക്കു മുന്നിൽ പതറാതെ ഏറ്റവും ആഘോഷമായിതന്നെ ചികിത്സയുടെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളും മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയി. അവസാനം ആ അതിഥിയെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുവരും ചേർന്ന് ഇറക്കിയങ്ങ് വിട്ടു. അതിനെക്കാൾ ഇരട്ടി സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇരുവരും ഈ കാൻസർ സർവൈവഴ്സ് ദിനത്തിൽ മനോരമ ഓൺലൈനു മുന്നിലെത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൂന്നു മാസക്കാരി ഐഷൂന്റെ ഉപ്പയും അമ്മയുമാണ് ഇരുവരും. തങ്ങളുടെ പ്രാണന്റെ പ്രാണനായ ഐഷൂനെ മാറോടു ചേർത്തു പിടിച്ച് ശ്രുതിയും കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ബാദുഷയും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എത്തിയ അതിഥി



യാദൃച്ഛികമായാണ് ചെമ്പു എന്റെ ഹൃദയത്തിലിടം പഠിച്ചത്. ബികോമിനു പഠിക്കുമ്പോൾ മൊട്ടിട്ട പ്രണയം, വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പുകൾ മറികടന്ന് ജീവിതത്തിലേക്കു കൂട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയാതെ സ്നേഹിച്ചു കൊതിതീരും വരെ ജീവിക്കണമെന്ന്. ആ സന്തോഷ കാലത്തിനിടയിലാണ് അവളുടെ 22–ാം വയസ്സിൽ കഴുത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മുഴ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു. ഡോക്ടറെ കണ്ട് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ടിബി സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയും തുടങ്ങി. രോഗം ഭേദമാകാതെ വന്നപ്പോഴാണ് നാട്ടിലെത്തി ഡോക്ടറെ കണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് കാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പിന്നീട് ഇവിടെവരെ എത്തിയത് ഒരു നീണ്ട പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു. ബാദുഷ ഇതു പറയുമ്പോഴേക്കും ശ്രുതി കുഞ്ഞി പെണ്ണിനെ ഒന്നുകൂടി ചേർത്തുപിടിച്ച് ചുംബനം നൽകുന്നു.



ഇനി വരില്ല ആ ശത്രു



രോഗത്തിനു മുന്നിൽ പതറാതെ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിതന്നെ ഓരോ ചികിത്സയെയും നേരിട്ടു എന്നതാണ് ചെമ്പുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റിവിറ്റി. ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയുമെല്ലാം സപ്പോർട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ കീമോയ്ക്കു പോകും മുൻപും ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സെൽഫി നമുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള ഓരോ യാത്രയും ആഘോഷമായിരുന്നു. അതേ ആഘോഷത്തോടെയായിരുന്നു കാൻസർ വിമുക്തയായോ എന്നറിയാനുള്ള പരിശോധനയ്ക്കായി പോയതും. അപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ടെസ്റ്റ് റിസൽട്ട് എന്തായാലും പോസിറ്റീവായിത്തന്നെ നേരിടുമെന്ന്.

അപ്പോഴും തന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ബാദുഷ പറയുന്നു. കാരണം കാൻസറിന്റെ നാലാം സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ചെമ്പു. രോഗം മാറിയാലും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക. പെറ്റ് കാൻ റിസൽട്ട് വന്ന് എല്ലാം നോർമൽ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ യാത്രകളെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനമെടുത്തു. ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ശ്രുതിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ റിക്കവറി അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ യാത്രകൾ തുടങ്ങി. കൂടുതൽ യാത്രകൾ ചെയ്‌തത്‌ ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എൻജോയ്മെന്റ്. അതുകഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു pet scan കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു നിർണായകമായിരുന്നത്.



ശ്രുതിയുടെ മനസ്സിൽ പേടി ഉള്ളതായി എനിക്കു തോന്നിയിട്ടില്ല. അവൾക്ക് സപ്പോർട്ടു നൽകാൻ എല്ലാവരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ പോലും അവള്‍ സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഞാനും ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ആകെ അവളെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴായിരുന്നു. അവസാന പെറ്റ് സാക്ന്‍ റിസൽട്ട് വന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെങ്കിലും എല്ലാ കാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് പോലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയമാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള പേടി ശ്രുതിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഒരു പ്രശ്നവുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ വീണ്ടും ഡബിൾ ഹാപ്പി...



കാത്തിരുന്ന ആ മനോഹര നിമിഷം



2020 ജൂൺ സമയത്താണ് ആ പെറ്റ് സ്കാനിങ്ങിന്റെ റിസൽട്ട് വന്നത്. അടുത്ത പെറ്റ് സ്‌കാൻ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഒരു കുട്ടി വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പ്രഗ്‌നൻറ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെറ്റ് സ്‌കാൻ ചെയ്‌താൽ കുട്ടിക്ക് നല്ലതല്ല.



ജൂൺ -ജൂലൈ ആ സമയത്ത് ലീവിനു വന്നു അതിനു ശേഷം ഓഗസ്റ്റിൽ തിരിച്ചു പോകുകയും വേണം. ആ സമയത്ത് പീരീഡ്സ് താമസിച്ചപ്പോൾ പ്രഗ്‌നൻസി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ നെഗറ്റിവ് ആയിരുന്നു. ശ്രുതിക്ക് പിസിഒഡി പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽത്തന്നെ അടുത്ത ലീവിനു വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്താമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ ഓഗസ്റ്റിൽ തിരികെ പോന്നു. ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 17 നാണ് ചെമ്പു അമ്മയും ഞാൻ ഒരു അച്ഛനും ആകാൻ പോകുന്നു, ഒരു കുരുന്ന് ജീവൻ അവളുടെ വയറിൽ തുടിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന ഏറ്റവുമധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത എത്തിയത്. ഈ സമയം ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാതായിപ്പോയല്ലോ എന്ന ഒരു വിഷമമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.



ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ലീവ് കിട്ടി ഡിസംബറിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു. ആ സമയം ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നു. പോരാറായ സമയത്ത് കൊച്ചിയിലുള്ള കാൻസർ സർവൈവർ ആയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര പോയി. അവരും ഗർഭിണി ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവരുമായി അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകൾ നടത്തി. നല്ല നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്.



സാധാരണ പോലെ പോയ ഗർഭകാലം, ഇടയ്ക്കെത്തിയ ടെൻഷൻ



റിക്കവറി ആയ ശേഷം സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയെപ്പോലെ തന്നെ ശ്രുതി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. ഫോളോ അപ് ചെക്കപ്പുകളൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ വീഴ്ചകൾ വരുത്താതിരിക്കാൻ കാൻസർ മുക്തരായ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം . കെയർലെസ് ആയിരുന്നാൽ രോഗം വീണ്ടും ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഗർഭകാലത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ശ്രദ്ധയെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അവൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം . അതിനാൽ അത് നോർമൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. കാൻസർ സർവൈവർ ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള എലൈറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരുന്നു.



അഞ്ചാം മാസത്തിലെ സാകാനിങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച വളർച്ചക്കുറവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിന് വേറെ കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല. ഒരു മാസത്തെ ലീവിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി. ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോഴാണ് ശ്രുതിക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയത്. ടെൻഷനായിരുന്നു പ്രധാനം. നെറ്റിലൊക്കെ ഓരോന്നു സെർച്ച് ചെയ്‌തു നോക്കി തനിക്ക് അത് കുറവുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള പേടി. അത് വല്ലാതെ ആളെ ബാധിച്ചു. ബിപി കൂടി ഷുഗർ ഉള്ളതു കൊണ്ട് ഫുഡ് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കുറച്ചു. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ഇതൊന്നും കാൻസറുമായി ബന്ധമില്ല. തുടർന്ന് ബിപി കൂടുതലായി അഡ്‌മിറ്റ്‌ ചെയ്‌തു.



രണ്ടു മാസം മുന്നേ എത്തിയ ഉണ്ണി



ഏപ്രിലിലായിരുന്നു ശ്രുതിക്ക് പ്രസവത്തീയതി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിനാൽ ഞാൻ ലീവ് പറഞ്ഞിരുന്നതും ഏപ്രിലിലേക്കായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോഴേ അവൾക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾ തുടങ്ങിയത്. എപ്പോഴും കുഞ്ഞിന്റെ അനക്കം അവൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അനക്കം കുറഞ്ഞെന്നു തോന്നിയപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയത്. അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിന് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറവാണെന്നും ഇനി വളർച്ച ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നും അറിയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ലായിരുന്നു. അന്നായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ശബരിനാഥിന്റെ മരണം ആ ഷോക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ. ആ സമയത്താണ് കുഞ്ഞിന്റെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടും വരുന്നത്. എന്റെ ഓഫീസേഴ്‌സും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ലീവിനു പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോന്നു. ആ സമയത്ത് എന്റെ കൈയ്യിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു സുഹൃത്താണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തന്നത്.



പതിനേഴാം തീയതി രാത്രി ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തി. പതിനെട്ടാം തീയതി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുമ്പോൾ ശ്രുതി ഒരുപാട് ഡെസ്പ് ആയിരുന്നു. ലേബർ റൂമിൽ മോണിറ്ററിങ്ങിനുശേഷം അവൾ പുറത്തേക്കു വരുമ്പോൾ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള ഫീലിങ്ങും അവളുടെ മുഖത്തില്ല. ഇപ്പോൾ കരയുന്നതു പോലെ ആയിരുന്നു. റൂമിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞതു മുതൽ കരച്ചിൽ ആയിരുന്നു. കാരണം കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നറിയില്ല രക്ഷപ്പെട്ടാൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കാണും എന്നൊക്കെ നേഴ്‌സുമാർ പറയുന്നത് അവൾ കേട്ടിരുന്നു. അന്ന് രാത്രി ആയപ്പോൾ അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സെൽഫി എടുത്തിരുന്നു. അതുവരെ അവളെ ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് കൊണ്ടു വരാൻ ഒരുപാട് പാടു പെട്ടു. കുഞ്ഞിന് എന്തു വന്നാലും അത് നമുക്ക് നേരിടാം എന്നു പറഞ്ഞു. കാൻസറിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു എനിക്ക് അവളെ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി എടുക്കാം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞു. പുലർച്ചെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് വരെ ആള് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ ആളുടെ പേടി ചെറുതായി ചെറുതായി കൂടി വന്നു. എന്നാലും ആള് കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി 19ന് എന്റെ ജൻമദിനത്തിൽ ഐഷു ഞങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തി.



അമ്മയെ പോലെ പോരാടി ഐഷുവും



തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് അടുത്ത ഒരു പോരാട്ടം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ശ്രുതിയെ ലേബർ റൂമിൽ കയറ്റി കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നഴ്‌സ് ഒരു തുണിയുമായി മുകളിലുള്ള NICU ലേക്ക് ഓടുന്നത് കണ്ടു. തിരിച്ച് ആ സിസ്റ്റർ വന്നപ്പോഴാണ് ശ്രുതി പ്രസവിച്ചു എന്നു പയുന്നത്. അപ്പോഴും കുഞ്ഞ് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. നഴ്സ് വെള്ളത്തുണിയിൽ കൊണ്ടോടിയത് എന്റെ കുഞ്ഞായിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നറിയില്ല. ഏഴു മാസം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പെൺകുട്ടി ആണ് എന്നറിഞ്ഞത് പിന്നീടാണ്. പിന്നെ അവിടുന്നങ്ങോട്ട് ശ്രുതി പോരാടിയതു പോലെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് പോരാട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞ് ജനിച്ചയുടനെ കരഞ്ഞു എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്വാസം നിൽക്കുകയായിരുന്നു. NICU വിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ കെയർ ചെയ്തു. ട്യൂബ് ഇടാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റാത്തതിനാൽ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി. മൂന്ന് നാലു ദിവസം കുഞ്ഞിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഫിറ്റ്‌സ് തുടങ്ങി കുഞ്ഞിന് എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും വന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ തരണം ചെയ്‌ത്‌ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ബെറ്റർ ആയി വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു അവൾ പൊരുതുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മെല്ലെ മെല്ലെ അവൾ തരണം ചെയ്‌തു വന്നു.

ഐഷുവിനെ ആദ്യം കണ്ടത് ഞാൻ, ഐഷു ആദ്യം കണ്ടത് അമ്മപ്പെണ്ണിനെയും



പ്രിമച്വർ ബേബീസിനെ നോക്കുക എന്നത് വലിയൊരു ദൗത്യം തന്നെയാണ്. സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോ ദിവസം ഇടവിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറി മാറി കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു. കുഞ്ഞിനെ ആദ്യമായി കണ്ടത് ഞാനാണ്. പക്ഷേ കുഞ്ഞ് കണ്ണ് തുറന്നു കിടന്ന സമയം കണ്ടത് ശ്രുതിയെ ആണ്. ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴൊക്കെ കണ്ണടച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിനെ ആദ്യമായി എടുത്തത് ഞാനായിരുന്നു. 955 ഗ്രാം മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങടെ ഐഷൂന്റെ ഭാരം.



സാരിയിലെ പെയിന്റിങ്

തേടിയെത്തിയ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ



ഇതിനിടയിൽ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന അവസ്ഥയിലായി ശ്രുതി. തനിയെ പാൽ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ശ്രുതി. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഞാൻ വേണം എന്ന അവസ്ഥ. ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമോർത്ത് അവൾക്ക് വീണ്ടും ടെൻഷൻ ആയി. കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ആള് ഫുൾ ഡിപ്രഷനിലായി. ഡിപ്രഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൾതന്നെ അതു പറയാൻ തുടങ്ങി. കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. രണ്ടു മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴുള്ള ഫീഡിങിന് ക്ഷീണം കാരണം രാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ട് മെഡിസിൻ എടുത്തു.



ബാദുഷ സാരിയിൽ ചെയ്ത പെയിന്റിങ്

വേണം ആ ഒരു ബോണ്ടിങ്



ആ അവസ്ഥ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ. കുഞ്ഞിനെയും അവളെയും കെയർ ചെയ്യണം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാണത്. പിന്നെയുള്ള രണ്ടാഴ്ച അവളും കുഞ്ഞും തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു. മെഡിസിൻ എടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്തതോടെ അവൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ റിക്കവറി ആയി വന്നു. എനിക്ക് പോകേണ്ട സമയം ആയപ്പോൾ വീണ്ടും അവൾ ഡെസ്പ് ആയി. അങ്ങനെ ഞാൻ ലീവ് എക്സറ്റൻഡ് ചെയ്തു. കൂടെ നിന്നു. കുഞ്ഞിന് കണ്ണിന് ചെറിയ പ്രശ്‍നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒകെ ആയി. കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മുഖത്തു നോക്കി ചെറുതായി ചിരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ 105 ദിവസം ആയി എങ്കിലും 28 കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയെപ്പോലെ ആണ് കെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശ്രുതി എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതു പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ‘കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന്റെ അമ്മ ഓകെ അല്ലേ’ എന്ന് ശ്രുതി ഐഷൂനോട് ചോദിക്കുന്നു, അതേ എന്ന അർഥത്തിൽ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് അമ്മപ്പെണ്ണിനെ നോക്കുന്നു– ഏറെ ഹൃദ്യമായ ഒരു നിമിഷം.



മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സഹായങ്ങൾ



കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരുപാട് ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സഹായിക്കാനായി പെയിന്റിങ്ങുകൾ ഓരോരുത്തരും വാങ്ങുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോയത്. പക്ഷേ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് ഭൂമിയിലേക്കു വരുന്നതിനു മുന്നേ അവൾക്കുള്ള സഹായങ്ങളും എത്തി എന്നതാണ് സത്യം. ലണ്ടനിലുള്ള അനു അവരുടെ ഐഡിയയിൽ ഒരു പെയിന്റിങ് ചെയ്തുകൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവ് പെയിന്റിങ് വാങ്ങി അവർ നോക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു തുക എനിക്ക് തന്നു. കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിനു മുൻപേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ എല്ലാ മാസവും കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി 1800 രൂപ വീതം തരുമെന്ന്. അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം. നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരുമ്പോഴും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രോങ്ങ് ആകുന്നത്.



ബാദുഷയുടെ പെയിന്റിങ്

ഇനിയും വരയ്ക്കണം, വിശന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി



കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബാദുഷയുടെ പെയിന്റിങ് (ഇടത്)

എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ തൊണ്ണൂറോ ഇരുപത്തെട്ടോ ഒന്നും ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്‍നം ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യവും അല്ല ഇപ്പോൾ. ഇനി അവളുടെ കാര്യം ആഘോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളുടെ ആദ്യ പിറന്നാൾ ആയിരിക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ അവർക്ക് ഒരു നേരത്ത ഫുഡ് കൊടുത്തായിരുന്നു അവളുടെ തൊണ്ണൂറിന്റെ ആഘോഷം.



കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ വരച്ചിരുന്നു. ഈ ചിത്രം കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഹോട്ടലുകാർക്ക് കൊടുത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെലവ് മാത്രം വാങ്ങി അവരുടെ ഹോട്ടലുകളിൽ വയ്ക്കാനും അതിന്റെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും thought എഴുതി വച്ച് താഴെ ഒരു ബോക്സ് വയ്ക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം. ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒരു കുട്ടിക്കും ഉണ്ടാകരുത്. കിട്ടുന്ന തുക കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ചിത്രമല്ല വിശപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ഒരു പ്ലാനുണ്ട്.



ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചു കിട്ടിയ ജോലിയും രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സേവനവും ആയതിനാൽ മാത്രമാണ് ശ്രുതിയെയും ഐഷൂനേം നാട്ടിലാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷം അവരെ ഒപ്പം നിർത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഉപ്പയുടെ ആഗ്രഹം അടുത്ത വർഷം സാധിക്കട്ടെ അല്ലേ ഐഷു എന്ന് ശ്രുതിയും.

English Summary : Cancer surviors day, Shruthy, Badusha and their little one