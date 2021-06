ഡോക്ടറെ തല്ലിയത് പൊലീസുകാരൻ, സമരം നടത്തിയാലേ നടപടി സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പിടിവാശിയുണ്ടോ?

മാവേലിക്കര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടറെ യുവാവ് മർദിച്ച സംഭവം നടന്നു 21 ദിവസമായിട്ടും കുറ്റക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പൊലീസ്. ഡോക്ടറെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി പൊലീസ് ഓഫിസറായതിനാലാണ് അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതെന്ന് ആക്ഷേപം. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു വീട്ടിൽ കഴിയവേ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു ജില്ല ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച ഉമ്പർനാട് അഭിലാഷ് ഭവനം ലാലി (56) കഴിഞ്ഞ 14ന് ആണ് മരിച്ചത്. അമ്മ മരിച്ചതറിഞ്ഞെത്തിയ ലാലിയുടെ മകനും സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറുമായ അഭിലാഷ്, ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോ. രാഹുൽ മാത്യുവുമായി തർക്കമുണ്ടാകുകയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകമായിരുന്നു.

അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള ഗവ. മെഡിക്കൽ ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെജിഎംഒഎ) ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം മേയ് 3ന് മാവേലിക്കര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ എല്ലാ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് ജോലിക്കെത്തുകയും സൂചനാ സമരം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷധിച്ച് ആരോഗ്യപ്രവർത്തർ പലരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ‍ കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയതും ശ്രദ്ധേയമായി.

ഡോ. ബിബിൻ. പി. മാത്യുവിന്റെ സമൂഹമാധ്യമകുറിപ്പ് (ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജൻ, ഐഎംഎ കോട്ടയം സെക്രട്ടറി)

രാഹുൽ മാത്യുവിനാണോ അടി കൊണ്ടത്? എന്നിട്ടു പോലും ഇതുവരെ നിയമനടപടി ഒന്നും നടന്നില്ലേ? കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി എനിക്കു വരുന്ന ഫോൺ കോളുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിച്ച ചോദ്യം. ഞാനും രാഹുൽ മാത്യുവുമായുള്ള സൗഹൃദം തുടങ്ങുന്നത് 2003ൽ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാണ്. എനിക്ക് സഹോദര തുല്യൻ. അവരുടെ എംബിബിഎസ് ബാച്ചിലെ മോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി. ഏതൊരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ അതിനു നേതൃത്വം നൽകാൻ രാഹുലിന് പ്രത്യേക കഴിവാണ്. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 2003 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എസ്എഫ്െഎ വളർത്തിയതു ആരെന്നു ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന പേര് രാഹുലിന്റെ ആയിരിക്കും. ഇന്നത്തെ പല രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖന്മാരുമായി വളരെ അടുപ്പമുള്ള ആൾ. പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പിജി പഠനകാലത്തും പിജി അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സമരങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ചു. രാഹുലിനെ ഒരു തവണ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ പോലും വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പറയും, ‘അന്ന് ഇന്ന സ്ഥലത്തു വച്ച് നമ്മൾ കണ്ട രാഹുൽ മാത്യു അല്ലെ ?’

(ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഒരു ആമുഖം)



ആധാരമായ സംഭവം



രാഹുൽ സർജനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മാവേലിക്കര ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ മേയ് 14–ന് ഒരു രോഗിയെ പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെ മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ (Brought Dead) കൊണ്ട് വരുന്നു. രോഗിയെ പരിശോധിച്ച ശേഷം രാഹുൽ രോഗിയെ പരിശോധിച്ച് മരണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. തുടർനടപടികൾക്കായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം മരണപ്പെട്ട ആളുടെ മകൻ എന്നു പറയുന്ന ഒരാൾ രാഹുലിന്റെ ഡ്യൂട്ടി റൂമിലേക്ക്‌ കയറി വരുന്നു.

‘നീ ഒക്കെ കൂടി എന്റെ അമ്മയെ കൊന്നില്ലെടാ....എന്ന് ചീത്ത വിളിച്ചു കൊണ്ട് കുത്തിന് പിടിച്ചു കരണത്തിനിട്ടും ചെവിക്കിട്ടും അടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആശുപത്രി ജോലിക്കാർ പിടിച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരനോട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് രാഹുലിനോട് പറയുന്നു.

‘ഡോക്ടർക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു തല്ലണമെങ്കിൽ തല്ലിക്കോ....’ രാഹുൽ വികാരാധീതനാകാതെ നിയമത്തിന്റെ വഴിയിൽ നീങ്ങി. കൃത്യസമയത്തു തന്നെ പൊലീസിൽ പരാതി പെടുകയും കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ചു ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രതിയെ പലകാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രതി പൊലീസുകാരൻ ആയതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനു ഈ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല അറിവുള്ളതാണ്. പ്രതി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ക്വാറന്റനീൽ ഇരുത്തേണ്ടതാണ്.



ചില വസ്തുതകൾ



1. മൂന്ന് ആഴ്ചയോളമായി ഡോക്ടർമാർ നിൽപ്പുസമരം, കറുത്ത ബാഡ്ജ് കുത്തി പ്രതിഷേധം തുടങ്ങി വിവിധ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ഇതുവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇനി ഡോക്ടർമാർ ഒപി, അത്യാഹിതം എന്നിവ മുടക്കിയുള്ള സമരം നടത്തിയാലേ ഞങ്ങൾ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പിടിവാശി വലതും ഉണ്ടോ ?

2. എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചതു പോലെ ഇത്രയും ബന്ധങ്ങളും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉള്ള രാഹുൽ മാത്യുവിന് ഇത്രേം സംഭവിച്ചിട്ടു ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായ നമ്മുടെ ഒക്കെ കാര്യം എന്താകും?



3. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാണുന്ന ക്ലീഷേ ഡയലോഗ് ആയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എറർ രാഹുലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചാർത്തിക്കൊടുക്കരുതേ എന്നൊരു അപേക്ഷ.



4. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുതന്നെ ഇനി ഡോക്ടർമാർ ഡിഫെൻസീവ് മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകും.



ആയതുകൊണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായോ മാലാഖാമാരായോ ഒന്നും കാണേണ്ട. സാധാരണ മനുഷ്യരായി കണ്ടു മിനിമം മാനുഷിക പരിഗണന നൽകിയാൽ മതി.

English Summary : No action against police officer who assaulted doctor on duty