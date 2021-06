കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം: കുട്ടികളെ കൂടുതലായി ബാധിക്കുമെന്നതിന് തെളിവില്ല

കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം കുട്ടികളെ കൂടുതലായി ബാധിക്കുമെന്നതിനും അവരിൽ കോവിഡ് കൂടുതൽ തീവ്രമാകുമെന്നതിനും തെളിവുകളില്ലെന്ന് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്തെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ലാൻസെറ്റ് കോവിഡ്19 കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച ദേശീയ ദൗത്യ സംഘമാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ്- 19 ബാധിച്ച പല കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട്‌ പറയുന്നു. രോഗലക്ഷണം പ്രകടിപ്പിച്ചവർക്കും അത് മിതമായ തോതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. കുട്ടികളിൽ തന്നെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഗതീവ്രത കൂടി വന്നതായും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള 2600 കുട്ടികളുടെ ഡേറ്റയാണ് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദൗത്യസംഘം അവലോകനം ചെയ്തത്. തമിഴ്നാട്, കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിലെ 10 സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്. കോവിഡ് മൂലം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളിലെ മരണനിരക്ക് 2.4 ശതമാനം മാത്രമാണെന്ന് സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇവരിൽ 40 ശതമാനം പേരും സഹ രോഗാവസ്ഥകൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു.



ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട 10 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഒൻപത് ശതമാനത്തിനാണ് രോഗം തീവ്രമായത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ രണ്ട് തരംഗങ്ങളിലും സ്ഥിതി സമാനമായിരുന്നു. കുട്ടികളിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് താഴെ മാത്രമേ കോവിഡ് മൂലം ആശുപത്രി പ്രവേശനം വേണ്ടി വരികയുള്ളൂ എന്നും മരണനിരക്ക് രണ്ട് ശതമാനമാണെന്നും പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എയിംസ് ഡോക്ടർ സുശീൽ കെ. കബ്ര പറഞ്ഞു. ഒരുലക്ഷം കുട്ടികളിൽ മരണസാധ്യത ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾക്കാണ്. പ്രമേഹം, അർബുദം, വിളർച്ച, കടുത്ത പോഷണക്കുറവ് തുടങ്ങിയ രോഗാവസ്ഥകളും കോവിഡ് ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും ഡോ. കബ്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായ മാർച്ച് - ഡിസംബർ 2020, ജനുവരി- ഏപ്രിൽ 2021 കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഡേറ്റയാണ് പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ വച്ച് മൂന്നാം തരംഗം കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുമെന്നോ രോഗം ഇവരിൽ തീവ്രമാകുമെന്നോ പറയാനാകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് അടിവരയിടുന്നു.



കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളിൽ മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ളമേറ്ററി സിൻഡ്രോം പോലുള്ള സങ്കീർണ്ണതകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിദഗ്ധർ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ അമിതവണ്ണം, ആസ്തമ,ശ്വാസംമുട്ടൽ,ഹൃദ്രോഗം, അർബുദം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കാണ് ഇതിൽ അപകടസാധ്യതയുള്ളത്. അതേ സമയം മൂന്നാം തരംഗത്തിനായി കുട്ടികളെ കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരോഗ്യ സംവിധാനം നടത്തണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ഓക്സിജൻ ലഭ്യത, ഉപകരണങ്ങൾ, പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാർ, മരുന്നുകൾ എന്നിവ കുട്ടികൾക്കു കൂടി ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ കരുതി വെക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

