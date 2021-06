കോവിഡ് ഒരിക്കൽ വന്നവർക്ക് വാക്സീൻ ഒരു ഡോസ് മതിയാകും?

ഒരിക്കൽ കോവിൽ വന്നു പോയവർ ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ കൊണ്ടുതന്നെ രോഗപ്രതിരോധം കൈവരിക്കുമെന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ എഐജി ഹോസ്പിറ്റൽസ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. മുൻപ് കോവിഡ് ബാധിക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് രോഗം വന്നു പോയവരിൽ വാക്സീൻ മൂലമുള്ള ആന്റിബോഡി പ്രതികരണം കൂടുതൽ ശക്തമാണെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് ഇൻഫെക്‌ഷ്യസ് ഡിസീസസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനറിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

2021 ജനുവരി 16നും ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ വാക്സീൻ എടുത്ത 260 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ആന്റിബോഡി പ്രതികരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. പഠനത്തിന് വിധേയരായ എല്ലാവർക്കും കോവിഷീൽഡ് വാക്സീനാണ് നൽകിയത്.



മുൻപ് കോവിഡ് ബാധിതരായവരിൽ വാക്സീനെ തുടർന്നുള്ള മെമ്മറി ടി സെൽ പ്രതികരണവും ഉയർന്നതാണെന്ന് പഠനറിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. രാജ്യത്ത് വാക്സീൻ ദൗർലഭ്യമുള്ള സമയത്ത് കോവിഡ് ഒരിക്കൽ ബാധിച്ചവർ ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ തത്ക്കാലം എടുത്താൽ മതിയെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ എഐജി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ചെയർമാൻ ഡി. നാഗേശ്വര റെഡ്‌ഡി പറഞ്ഞു.



സമൂഹ പ്രതിരോധം കൈവരിക്കാൻ ആവശ്യമായ അത്ര ആളുകൾ വാക്സീൻ എടുത്ത ശേഷം ഇക്കൂട്ടർക്ക് രണ്ടാമത്തെ വാക്സീൻ ഡോസ് നൽകിയാൽ മതിയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ സമയത്ത് പരമാവധി പേരിലേക്ക് വാക്സീന്റെ ഒരു ഡോസ് എങ്കിലും എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും ഡോ. റെഡ്‌ഡി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary : Single Dose of Covid-19 Vaccine Sufficient for Already Infected People