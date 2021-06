തലച്ചോറിനേൽക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചികിത്സാരീതി; സഹായകമായ കണ്ടെത്തലുമായി മലയാളി ഗവേഷകൻ

അപകടത്തിലും മറ്റും തലച്ചോറിനേൽക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയ ചികിൽത്സാരീതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സഹായകമാകുന്ന കണ്ടെത്തലുമായി യുഎസിലെ മലയാളി ഗവേഷകൻ. ന്യൂജഴ്‌സിയിലെ ജെഎഫ്കെ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ന്യൂറോസയന്റിസ്റ്റും തിരുവല്ല മാക്ഫാസ്റ്റ് കോളജ് മുൻ അധ്യാപകനുമായ ഡോ. അബ്ദുൽ മുനീറും സംഘവും നടത്തിയ പഠനമാണു തലച്ചോർ ചികിത്സാരംഗത്തെ വഴിത്തിരിവിലേക്കു നയിക്കാൻ സാധ്യത തുറക്കുന്നത്.

തലച്ചോറിനു ക്ഷതമേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ICAM-1 എന്ന പ്രോട്ടീനിന്റെ ആധിക്യംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാഡി വീക്കവും കോശങ്ങളുടെ മരണവും ശരീരത്തിലെ ബോധ–ചലന പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും മാനസിക സമ്മർദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തലച്ചോറിനേൽക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയ ചികിത്സാരീതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പുതിയ പഠനം സഹായകരമാകുമെന്ന് ഡോ. മുനീർ പറഞ്ഞു.



കോശങ്ങൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ചില പ്രോട്ടീൻ നിർമിത സ്തംഭന തന്മാത്രകളാണ് (ICAM-1) പൊതുവെ തലച്ചോറിലെ നീർക്കെട്ടിനും രക്തകോശങ്ങൾ തലച്ചോറിലേക്ക് കയറുന്നതിനും കാരണമാകുന്നത്. തലച്ചോറിനെയും രക്തചംക്രമണത്തെയും രണ്ടായി വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്കു ഇതു കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തകോശങ്ങളും മറ്റു രോഗാണുക്കളും കടന്നുകയറുന്നതിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2017 ൽ തുടങ്ങിയ ഈ പഠനത്തിന്റെ ഫലം ഇ–ന്യൂറോ എന്ന ജേണലിൽ ഈയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അസ്ട്ര സെനക്കയിൽ സീനിയർ ഡയറക്ടറായ ഡോ മുനീർ കാസർകോട് മംഗൽപാടി സ്വദേശിയാണ്. 50 ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറാണ് സംസാരം, ഓർമ, കാഴ്ച, കേൾവി, ഗന്ധം, ചലനം, വികാരം തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം. പരുക്കോ ക്ഷതമോ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിൽ പലതിന്റെയും പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോകും. പിന്നീട് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചു വരിക പ്രയാസമായിരിക്കും.

English Summary : New reatmnet for brain damages; Malayali scientist says