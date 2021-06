കോവിഡ് വാക്സീൻ എടുക്കും മുൻപ് വേദനസംഹാരി കഴിക്കരുത്; മുന്നറിയിപ്പുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

കോവിഡ് വാക്സീൻ എടുക്കും മുൻപ് തന്നെ വേദനസംഹാരികൾ കഴിച്ചിട്ട് ചെല്ലുന്നത് വാക്സീന്റെ ഫലപ്രാപ്തി കുറയ്ക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതേസമയം വാക്സീൻ എടുത്ത ശേഷം ഉണ്ടാകാറുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനായി പാരസെറ്റാമോൾ പോലുള്ള വേദനസംഹാരികൾ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

വാക്സീന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ പ്രവർത്തനത്തെ വേദനസംഹാരികൾ എപ്രകാരമാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. വേദനസംഹാരി വാക്സീനു മുൻപ് കഴിക്കുന്നത് ആന്റിബോഡി പ്രതികരണത്തെ കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മയോ ക്ലിനിക്കിലെ വാക്സീൻ റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പ്‌ ഡയറക്ടർ ഡോ. ഗ്രിഗറി പോളണ്ട് പറഞ്ഞു. വാക്സീന്റെ രണ്ട് ഡോസുകൾ തമ്മിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാമെന്നും എന്നും ഡോ. ഗ്രിഗറി പറയുന്നു. പലപ്പോഴും രണ്ടാമത് ഡോസ് വാക്സീന് ശേഷമുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളാകും കൂടുതൽ പ്രയാസകരം.



വാക്‌സീൻ എടുത്ത കൈയിൽ വേദന, തലവേദന, ക്ഷീണം, ശരീരവേദന, പനി, കുളിർ തുടങ്ങിയ പാർശ്വഫലങ്ങളാണ് വാക്സീൻ എടുത്തവരിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇവ സങ്കീർണ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതല്ല. പലർക്കും രണ്ടു ദിവസത്തിനപ്പുറം ലക്ഷണങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കാറുമില്ല.

എന്നാൽ അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻ മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടിയ ശേഷം മാത്രമേ വാക്സീൻ എടുക്കാവൂ എന്ന് ഡബ്ലിൻ ട്രിനിറ്റി കോളജിലെ പ്രഫ ലൂക്ക് ഒ നീൽ പറയുന്നു. മൈഗ്രേൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേദനസംഹാരികൾ കഴിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ഇത്തരക്കാർ വാക്സീനു വേണ്ടി മരുന്നുകൾ നിർത്തുന്നത് മറ്റു സങ്കീർണതകളിലേക്ക് നയിക്കാം.

English Summary : WHO warns against taking painkillers before covid- 19 vaccine