കോവിഡ് വാക്സീന് മൂന്നാമതൊരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് പരിഗണനയിൽ?

കോവിഡ് വാക്സീൻ എടുത്ത് 9 മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൂടി നൽകാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ ചിലരിലെങ്കിലും മൂന്നാമതൊരു ഡോസ് വേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്.

തങ്ങളുടെ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സീനുകളും എടുത്തവർക്ക് ഈ വർഷം തന്നെ ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസും അതിനുശേഷം ഓരോ വർഷവും ഓരോ ഡോസ് വാക്‌സീനും വേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്ന് ഫൈസറും മൊഡേണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്ത ചില വോളണ്ടിയർമാർക്ക് മൂന്നാമതൊരു ഡോസ് വാക്സീൻ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൽകാൻ ഭാരത് ബയോടെക്കിന് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയും അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു.



ചില വ്യക്തികളിലെ പ്രതിരോധ പ്രതികരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടിവന്നേക്കാമെന്ന് എസ്ആർഎം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ കോവാക്സീൻ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോ. സത്യജിത്ത് മൊഹപാത്ര പറയുന്നു. വാക്‌സീൻ എടുത്ത ചില ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ കുറഞ്ഞ തോതിലുള്ള ആന്റിബോഡി പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ലാൻസെററ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രായമായവർ പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർ, അമിതവണ്ണമുള്ളവർ, സഹ രോഗാവസ്ഥകളുള്ളവർ തുടങ്ങിയവരിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും കാണപ്പെട്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ രോഗസാധ്യത കൂടുതലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ മൂന്നാമത്തെ ഡോസ് ആവശ്യമാണെന്ന് വൈറോളജിസ്റ്റ് ഡോ.ജേക്കബ് ജോൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



നിരന്തരം വൈറസുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും മുൻനിര പോരാളികൾക്കും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഡോ. കെ. കൊളന്തയ്സ്വാമിയും പറയുന്നു. വാക്സീൻ ലഭ്യത കുറവുള്ള നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത് ഡോസ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



എന്നാൽ മൂന്നാമതൊരു ഡോസ് വാക്സീൻ എന്ന നിർദ്ദേശം ശാസ്ത്രീയപഠനങ്ങളേക്കാൾ അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്. വാക്സീൻ നിർമാണ കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നതെന്നതും സംശയം ഉണർത്തുന്നു. കോവിഡ് ബാധിതരിലെ ആന്റിബോഡി പ്രതികരണം ആറു മുതൽ ഒമ്പതു മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം കുറഞ്ഞു വരാമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാക്സീനെ സംബന്ധിച്ച് ആന്റിബോഡി പ്രതികരണം ഇത്തരത്തിൽ കുറയുന്നതിന് തെളിവുകൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന് ഐസിഎംആർ നാഷണൽ എയ്ഡ്‌സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ സമിരൻ പാണ്ഡ പറയുന്നു. ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ സംരക്ഷണം നൽകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഫസർ ഡോ. ഗിരിധര ആർ. ബാബുവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Englidh Summary : Third booster dose of COVID-19 vaccines should be considered