കോവിഡ് ആദ്യ തരംഗത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ അമിതമായി ഉപയോഗിച്ചതായി പഠനം

കോവിഡിന്റെ ആദ്യ തരംഗം ഇന്ത്യയിൽ പടർന്ന സമയത്ത് രാജ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകളുടെ വില്പന കുതിച്ചുയർന്നതായി പഠനം. കോവിഡ് ബാധിതരായ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിധം എല്ലാവരും ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചതായും അമേരിക്കയിലെ വാഷിങ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

216.4 ദശലക്ഷം ഡോസ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും 38 ദശലക്ഷം ഡോസ് അസിത്രോമൈസിനും കോവിഡ് മൂർധന്യത്തിൽ എത്തിയ 2020 ജൂൺ- സെപ്റ്റംബർ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുതിർന്നവർ അധികമായി കഴിച്ചതായി പഠന റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ പ്രധാനമായും ബാക്ടീരിയൽ അണുബാധയ്ക്കെതിരെയാണ് ഫലപ്രദം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പോലൊരു വൈറൽ അണുബാധയ്‌ക്കെതിരെ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം മരുന്നുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അണുബാധകളിലേക്ക് നയിക്കാമെന്നും പഠന റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.



ആഗോള പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്ന് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം മൂലം അവയ്ക്കെതിരെ അണുക്കൾ കൈവരിക്കുന്ന പ്രതിരോധമാണെന്ന് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പകർച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധൻ സുമന്ത് ഗന്ദ്ര പറയുന്നു.



ഇന്ത്യയുടെ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ജനുവരി 2018നും ഡിസംബർ 2020 നും ഇടയിൽ നടന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ ശരാശരി മാസ വില്പന കണക്കുകളാണ് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിച്ചത്. 2020ൽ 16.29 ബില്യൺ ഡോസ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റഴിച്ചത്. 2018,19 ലെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അല്പം കുറവാണ്. എന്നാൽ മുതിർന്നവർ കഴിച്ച ആന്റിബയോട്ടിക് ഡോസുകൾ 2018ൽ 72.6 ശതമാനവും 2019ൽ 72.5 ശതമാനമായിരുന്നത് 2020ൽ 76.8 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. അസിത്രോമൈസിൻ വിൽപ്പന 2018ലെ 4 ശതമാനവും 2019ലെ നാലര ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2020ൽ 5.9 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോക്സിസൈക്ലിൻ, ഫാരോപെനം എന്നീ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ വിൽപനയും ഉയർന്നതായി ഗവേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.



മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മുതിർന്നവരിലെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് കൂടുകയായിരുന്നു എന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ലോക്ഡൗൺ മൂലം ജനങ്ങൾ കൂടുതലായി വീടുകൾക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നത് മറ്റു പല രോഗങ്ങളും കുറയുന്നതിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും മലേറിയ, ഡെങ്കിപ്പനി, ചിക്കുൻഗുനിയ തുടങ്ങിയവയുടെ വ്യാപനത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രോഗങ്ങൾ കുറയുന്നതിന് ആനുപാതികമായി ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഗവേഷകർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary : COVID-19 first wave led to overuse of antibiotic medication in India