തെക്കൻ യുഎസ് മേഖലയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിൻസിഷൽ വൈറസ് (ആർഎസ്‌വി) മുൻപില്ലാത്തവിധം കരുത്താർജിക്കുന്നെന്ന് യുഎസ് സെന്റർ ഓഫ് ഡിസീസ് കൺട്രോളിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപടികളും കുറച്ചതിനു ശേഷമാണു പൊടുന്നനെയുണ്ടായ ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം. സാധാരണ ഗതിയിൽ ആളുകളിൽ പനിയും ജലദോഷവുമുണ്ടാക്കി പോകുന്ന വൈറസ് രോഗങ്ങളുള്ള വയോധികരിലും, കുട്ടികളിലും ശിശുക്കളിലും കടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശ്വാസകോശ ഇൻഫെക്‌ഷനായ ബ്രോങ്കിയോലൈറ്റിസ്, ന്യുമോണിയ എന്നിവ ഇവരിൽ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. യുഎസിൽ ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലെ ന്യുമോണിയയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമാകുന്നത് ഈ വൈറസാണെന്നാണു മെഡിക്കൽ ഗവേഷകർ പറയുന്നത്.

പ്രതിവർഷം ശരാശരി 500 കുട്ടികളുടെയും 14000 വയോധികരുടെയും മരണത്തിന് ആർഎസ്‌വി കാരണമാകാറുണ്ട്. ആർഎസ്‌വി യുഎസിൽ മുൻപേ തന്നെയുള്ള വൈറസാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞവർഷം ഏപ്രിലിൽ ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ രാജ്യത്തു നടപ്പിൽ വരുത്തിയതോടെ ഇതിന്റെ തോത് വൻരീതിയിൽ കുറഞ്ഞതു ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം മാർച്ച് മുതൽ യുഎസിലെ കാരലീന, ഫ്‌ളോറിഡ, ടെക്‌സസ് മേഖലകളിൽ വൈറസ് കരുത്താർജിക്കുന്നതായാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുൻപുള്ള തോതുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അധികമാണ് ഇത്തവണത്തെ കേസുകൾ.



എന്നാൽ യുഎസിൽ മാത്രമല്ല, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും ഈ വൈറസ് ബാധ ഈ വർഷം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ കലശലാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞവർഷം ഈ വൈറസ് ബാധ 85 ശതമാനം കുറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം ആദ്യ രണ്ടു മാസങ്ങളിൽ തന്നെ 6000 കേസുകൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



കോവിഡ് കാലത്തു കുറഞ്ഞിരുന്ന മറ്റ് വൈറസുകളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ശേഷം പെരുകുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് നിരീക്ഷകരും വിദഗ്ധരും ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

ചുമയിലും തുമ്മലിലും കൂടി തെറിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തുള്ളികൾ, ഇവ വീണ പ്രതലങ്ങളുമായുള്ള സ്പർശം എന്നിവ വഴിയാണ് ആർഎസ്‌വി പ്രധാനമായും പകരുന്നത്. ചുമ, തുമ്മൽ, മൂക്കൊലിപ്പ്, തലവേദന, ക്ഷീണം, കടുത്ത പനി എന്നിവ ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിലും ആർഎസ്‌വി വൈറസ് ബാധ ഉടലെടുക്കാറുണ്ട്. വടക്കേഇന്ത്യയിൽ ശരത്കാലത്താണ് ഇതു കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

