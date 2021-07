അമിതവണ്ണമുള്ളവര്‍ക്ക് പലപ്പോഴും കരളില്‍ കൊഴുപ്പടിയുന്ന അവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. ഇത് അവരില്‍ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിനുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതായി അരിസോണ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. അമിതവണ്ണത്തിന്റെ നിരക്കിലുള്ള വര്‍ധനയും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹവും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും ഗവേഷണറിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

നിലവിലെ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹ ചികിത്സകളെല്ലാം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൊണ്ടു വരാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് രോഗലക്ഷണത്തിനുള്ള ചികിത്സ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നും രോഗകാരണം അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. കരളിലെ കൊഴുപ്പാകാം ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന വാദവും ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ ചികിത്സാ പദ്ധതിയും സെല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു.



അമിവണ്ണക്കാരിലും പ്രമേഹ രോഗികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചയാപചയ മാറ്റങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും വിധം കരള്‍ എങ്ങനെയാണ് തലച്ചോറുമായി വിനിമയം നടത്തുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ അമിതവണ്ണമുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കരളില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ന്യൂറോട്രാന്‍സ്മിറ്ററുകള്‍ ഗവേഷകര്‍ അളന്നു. കരളിലെ കൊഴുപ്പ് ഗാമ അമിനോബ്യൂടിറിക് ആസിഡ് അഥവാ ഗാബ എന്ന ഇന്‍ഹിബിറ്ററി ന്യൂറോട്രാന്‍സ്മിറ്ററുകളെ പുറന്തള്ളാന്‍ ശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. കരള്‍ ഗാബ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ കരളില്‍ നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള നാഡികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മന്ദീഭവിക്കുന്നു.ഇത് കേന്ദ്ര നാഡീ സംവിധാനം തിരിച്ചറിയുകയും തത്ഫലമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ശരീരത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ സമതുലനാവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.



കരളിന്റെ ഗാബ ഉത്പാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്‍സുലിന്‍ സംവേദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുന്നതായും ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. അമിതവണ്ണക്കാരായ വ്യക്തികളിലെ ഇന്‍സുലിന്‍ സംവേദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഗാബ ഇന്‍ഹിബിറ്റര്‍ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്നതിനെ സംബനധിച്ചുള്ള ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ സെന്റ് ലൂയിസിലെ വാഷിങ്ടണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് മെഡിസിനില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷണം വിജയിച്ചാല്‍ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹ ചികിത്സയില്‍ വഴിത്തിരിവാകും തങ്ങളുടെ പഠനമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

