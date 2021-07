കോവിഡിനെതിരെയുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ പോരാട്ടത്തിലെ പ്രധാന ആയുധമാണ് വാക്‌സിനേഷന്‍. രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേര്‍ വാക്‌സീന്‍ എടുത്ത് സുരക്ഷിതരായാല്‍ മാത്രമേ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനാകൂ എന്ന് സർക്കാരും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. നിലവില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഉപയോഗത്തിലുള്ള വാക്‌സീനുകളെല്ലാം രണ്ട് ഡോസ് എടുക്കേണ്ടവയാണ്. രണ്ട് ഡോസുകളും എടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ ഒരാള്‍ക്ക് കോവിഡിനെതിരെ രോഗപ്രതിരോധം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. എന്നാല്‍ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദങ്ങള്‍ വാക്‌സീനുകളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഈ ആശങ്കകള്‍ ശരി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച്(ഐസിഎംആര്‍) അടുത്തിടെ നടത്തിയ പഠനം.

രണ്ട് ഡോസ് കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സീന്‍ എടുത്തിട്ടും 16.1 ശതമാനം പേരുടെ ശരീരത്തില്‍ കോവിഡ് ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിനെതിരായ ന്യൂട്രലൈസിങ്ങ് ആന്റിബോഡികള്‍ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് ഐസിഎംആര്‍ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒരു ഡോസ് കോവിഷീല്‍ഡ് എടുത്തവരുടെ സെറം സാംപിളുകളില്‍ 58.1 ശതമാനത്തിലും ന്യൂട്രിലൈസിങ്ങ് ആന്റിബോഡികള്‍ നിരീക്ഷിക്കാനായില്ലെന്നും പഠനം പറയുന്നു. ഡെല്‍റ്റ പോലത്തെ വകഭേദങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വാക്‌സീനുകള്‍ എത്ര മാത്രം ഫലപ്രദമാണെന്ന ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തുന്നതാണ് പഠനഫലങ്ങള്‍.



എന്നാല്‍ ആന്റിബോഡികള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കാത്തത് അവയുടെ തോത് കുറവായതിനാല്‍ ആകാമെന്ന് വെല്ലൂര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ മൈക്രോബയോളജി വകുപ്പ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ ഡോ. ടി. ജേക്കബ് ജോണ്‍ പറയുന്നു. രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിയും വിധം ആന്റിബോഡികള്‍ ഒരു പക്ഷേ ശരീരത്തില്‍ കണ്ടേക്കാം. ടി-സെല്‍ കോശങ്ങള്‍ പോലെയുള്ളവ വഴിയുള്ള പ്രതിരോധത്തിന്റെ സാധ്യതയും ഡോക്ടര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



അതേ സമയം പ്രായമായ പുരുഷന്മാരിലും അമിതവണ്ണം, പ്രമേഹം, ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദം, ഹൃദ്രോഗം, കിഡ്‌നി, ശ്വാസകോശ രോഗം, കാന്‍സര്‍ തുടങ്ങിയവ ഉള്ളവരിലും ആന്റിബോഡി തോത് പെട്ടെന്ന് കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഡോ. ജേക്കബ് ജോണ്‍ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഇതിനാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് രണ്ട് ഡോസുകള്‍ കഴിഞ്ഞ് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷം മൂന്നാമത് ഒരു ഡോസ് കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



കോവിഡിന്റെ ബി 1 വകഭേദവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വാക്‌സീന്‍ എടുത്ത ചെറിയൊരു ശതമാനത്തില്‍ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിനെതിരെ ആന്റിബോഡികള്‍ കുറവ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ എടുത്തവരില്‍ ബി 1 വകഭേദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഡെല്‍റ്റയ്‌ക്കെതിരായ ആന്റിബോഡികള്‍ 78 ശതമാനം കുറവാണെന്ന് പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. രണ്ട് ഡോസും എടുത്തവരില്‍ ഇത് 69 ശതമാനം കുറവാണ്. കോവിഡ് ഉണ്ടായ ശേഷം ഒരു ഡോസ് എടുത്തവരില്‍ ഇത് 66 ശതമാനം കുറവാണ്. കോവിഡ് ഉണ്ടായ ശേഷം രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സീനും എടുത്തവരില്‍ ഇത് 38 ശതമാനം കുറവാണ്. മുന്‍പ് കോവിഡ് ബാധയുണ്ടായിട്ടുള്ളവര്‍ വാക്‌സീന്‍ എടുത്താല്‍ ഉയര്‍ന്ന തോതിലുള്ള ആന്റിബോഡികള്‍ അവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

English Summary : No antibodies against Delta variant in 16% samples after two doses of vaccine