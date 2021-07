കോവിഡ് വന്നു പോയവര്‍ പിന്നീട് വാക്‌സീന്‍ എടുക്കണമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പല കോണുകളില്‍ നിന്ന് സംശയങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. കോവിഡ് രോഗമുക്തരായവരില്‍ പ്രകൃതിദത്ത പ്രതിരോധം വൈറസിനെതിരെ വളരുമെന്നതിനാല്‍ പിന്നെ വാക്‌സീന്റെ ആവശ്യകത എന്തെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. വാക്‌സീന്‍ ദൗര്‍ലഭ്യം നേരിടുന്ന അവസരത്തില്‍ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധം ഉണ്ടായവര്‍ക്കായി വാക്‌സീന്‍ മാറ്റി വയ്ക്കണോ എന്ന വിമര്‍ശനവും ഉയര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ കോവിഡ് രോഗമുക്തരായവര്‍ വാക്‌സീന്‍ എടുക്കുന്നത് ഉയര്‍ന്ന സംരക്ഷണം വൈറസിന്റെ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിനെതിരെ ഇവര്‍ക്ക് നല്‍കുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച്( ഐസിഎംആര്‍) നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി.

നാഷനല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി, പുണെ സൈനിക മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ന്യൂറോസര്‍ജറി വിഭാഗം എന്നിവയുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ഐസിഎംആര്‍ പഠനം നടത്തിയത്. ഒരു ഡോസ് കോവിഷീല്‍ഡ് എടുത്തവര്‍, രണ്ട് ഡോസ് എടുത്തവര്‍, കോവിഡ് രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷം ഒരു ഡോസ് എടുത്തവര്‍, കോവിഡ് രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷം രണ്ട് ഡോസ് എടുത്തവര്‍, വാക്‌സീന്‍ എടുത്ത ശേഷം കോവിഡ് വന്ന ബ്രേക്ക്ത്രൂ കേസുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ വാക്‌സീനോടുള്ള പ്രതിരോധ പ്രതികരണമാണ് പഠനത്തില്‍ വിലയിരുത്തിയത്.



മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കോവിഡ് രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷം കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സീന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്‌സീന്‍ ഡോസ് എടുത്തവര്‍ക്കും ബ്രേക്ക്ത്രൂ കേസുകള്‍ക്കും ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്ന് പഠനസംഘം നിരീക്ഷിച്ചു.



ആന്റിബോഡികള്‍ മൂലമുള്ള ഹ്യൂമറല്‍ പ്രതിരോധവും ടി ലിംഫോസൈറ്റ് കോശങ്ങള്‍ മൂലമുള്ള സെല്ലുലാര്‍ പ്രതിരോധവും ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിനെതിരെയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തില്‍ പ്രധാനമാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



ബ്രേക്ക്ത്രൂ അണുബാധകള്‍ നിരീക്ഷണവിധേയമാക്കുന്നത് പുതിയ വകഭേദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു. വാക്‌സിനേഷനു ശേഷം വ്യക്തികള്‍ക്ക് കോവിഡ് അണുബാധയുണ്ടായാലും അവര്‍ തീവ്രമായ രോഗത്തില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായി കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary : Individuals who recovered from Covid and are vaccinated have higher protection against Delta variant