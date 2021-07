ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിന് മുൻ അണുബാധയിൽ നിന്ന് കൈവരിച്ച പ്രതിരോധശേഷി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനാകും

മുൻ കോവിഡ് അണുബാധയിൽ നിന്ന് കൈവരിച്ച പ്രതിരോധശേഷിയെ 60% വരെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് പഠനം. ഇന്ത്യൻ കൺസോർഷ്യം ഓൺ ജീനോമിക്സും(INSACOG)ലണ്ടൻ ഇംപീരിയൽ കോളജും കോപ്പൻഹേഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചേർന്നാണ് പഠനം നടത്തിയത്. നോവൽ കൊറോണ വൈറസിന് സംഭവിക്കുന്ന ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനും പഠിക്കാനും നിയോഗിച്ച ലാബുകളുടെ അഖിലേന്ത്യാ ശൃംഖലയാണ് INSACOG.

ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിനിടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഡേറ്റയാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയത്. യുകെയിൽ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ ആൽഫ വകഭേദം(B. 1.1.7) 2021 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്. ഇത് പ്രാദേശികമായ രോഗപ്പകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായെങ്കിലും ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ ശേഷിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.



മാർച്ചിൽ കപ്പ(B.1.617.1), ഡെൽറ്റ (B. 1.617.2) വകഭേദങ്ങളുടെ വരവോടെ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വർധനയുണ്ടായി. വൈകാതെ കപ്പ, ആൽഫ വകഭേദങ്ങളേക്കാൾ ഡെൽറ്റ ശക്തിയാർജിച്ചു. ഇത് ഡൽഹിയിലെ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏപ്രിലിൽ മാത്രം 10 മടങ്ങ് വർധന ഉണ്ടാക്കി. 2500ൽ നിന്ന് 25000 ആയി വെറും രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ കുതിച്ചുയർന്നു. ഇത് ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്തുകയും മരണങ്ങൾ മുൻ തരംഗത്തിന്റെ മൂന്നുമടങ്ങ് വർധിക്കുകയും ചെയ്തു.



മുൻ അണുബാധകളിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾ കൈവരിച്ച പ്രതിരോധശേഷിയെ ഭാഗികമായി മറികടക്കാൻ ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിന് സാധിച്ചതായി മോഡലിങ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. B. 1.617 ഒഴികെയുള്ള വകഭേദങ്ങൾ മൂലം കൈവരിച്ച പ്രതിരോധശേഷി 12 മുതൽ 60 ശതമാനം വരെ ഡെൽറ്റ കുറച്ചതായാണ് ജനിതക ഡേറ്റയും സീറോളജിക്കൽ സർവേ പഠനഫലങ്ങളും വിലയിരുത്തിയതിൽ നിന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത്. വാക്സീൻ എടുത്തവർക്ക് കോവിഡ് ബാധിക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ത്രൂ അണുബാധകളിൽ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് കാര്യമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത L452R വ്യതിയാനത്തിന് പുറമേ T478K എന്നൊരു വ്യതിയാനം ഡെൽറ്റയുടെ വ്യാപന ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പഠനം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുൻ വകഭേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 30 മുതൽ 60 ശതമാനം കൂടുതലായിരുന്നു ഡെൽറ്റയുടെ വ്യാപനം.

English Summary : Delta variant could cut immunity gained from prior infection by 60%