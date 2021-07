കോവിഡ് രോഗതീവ്രത പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളില്‍ കുറവാണെന്ന് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോവിഡ് മൂലമുള്ള മരണവും സ്ത്രീകളില്‍ കുറവാണ്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷവും തുടരുന്ന ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയ അഞ്ച് പേരില്‍ ഒരാള്‍ ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു. ഇത് സ്ത്രീകളില്‍ കൂടുതല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഇനി പറയുന്നതാകാമെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പക്ഷം.



1. ശക്തമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനം



വിട്ടുമാറാത്ത വേദനയും ക്ഷീണവും സ്ത്രീകളില്‍ ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ കാണപ്പെടുന്നതായി മുന്‍കാല പഠനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ദീര്‍ഘകാല കോവിഡിനും ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ തന്നെയാകയാല്‍ അവ കോവിഡുമായി ചേര്‍ത്ത് വായിക്കപ്പെടുന്നതാകാം.



ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങള്‍ ആവശ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ഥിരമായ വേദനയും ക്ഷീണവും ഉണ്ടാക്കാം. പ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായി കോശങ്ങള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്റര്‍ലൂക്കിന്‍-6(ഐഎല്‍-6) പ്രോട്ടീനുകള്‍ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകളില്‍ കൂടുതലാണ്. ഉയര്‍ന്ന പ്രതിരോധ പ്രതികരണം ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് സ്ത്രീകളില്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ ഇതും കാരണമാകാം. ആര്‍ത്തവവിരാമത്തിന് മുന്‍പുള്ള ഘട്ടമായ പെരിമെനോപോസ് വര്‍ഷങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന സ്ത്രീകളിലാണ് ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് കൂടുതലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. 40 മുതല്‍ 60 വരെ വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകളില്‍ ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് കാണപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണവും ഇതാണ്.



2. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതല്‍ സ്ത്രീകള്‍



ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് കേസുകള്‍ സ്ത്രീകളില്‍ കൂടുതല്‍ കാണുന്നത് അവര്‍ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയും ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാകാം. കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകള്‍ മുന്നിലായിരുന്നു. ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് പോകുന്നതും ചികിത്സ തേടുന്നതും പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതല്‍ സ്ത്രീകളാണ്.



3. ഹോര്‍മോണ്‍ മാറ്റങ്ങള്‍



പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഹോര്‍മോണുകളുടെ വ്യതിയാനം കൂടുതല്‍ സംഭവിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ്. ഇതും അവരില്‍ ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വരാനുള്ള കാരണമാകാം.



ദീര്‍ഘകാല കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 55 ഓളം ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്വാസതടസ്സം, നെഞ്ച് വേദന, തുടര്‍ച്ചയായ ചുമ, ക്ഷീണം, ശരീര വേദന, പേശി വേദന, മാസമുറ തെറ്റല്‍, ഉത്കണ്ഠ, ഉറക്കക്കുറവ്, ഊര്‍ജ്ജനഷ്ടം, ആശയക്കുഴപ്പം എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു കോവിഡ് രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷവും പലരിലും തുടരുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമവും, ലക്ഷണങ്ങള്‍ക്കുള്ള ചികിത്സയും ജീവിത വേഗം നിയന്ത്രിക്കലും ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് ഒരളവ് വരെ പരിഹാരം കാണാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

