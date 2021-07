പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലം ലോകത്ത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് വിളര്‍ച്ച. ആര്‍ത്തവമുള്ള സ്ത്രീകളില്‍ വിളര്‍ച്ച സര്‍വ സാധാരണമാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ 2019ല്‍ 68.4 ശതമാനം കുട്ടികള്‍ക്കും 66.4 ശതമാനം സ്ത്രീകള്‍ക്കും വിളര്‍ച്ചയുണ്ടായതായി കണക്കാക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കുറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വിളര്‍ച്ച ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഗര്‍ഭധാരണത്തില്‍ അടക്കം നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കാം.

പോഷണക്കുറവിന് പുറമേ ചില പാരസൈറ്റിക് അണുബാധകളും മറ്റ് രോഗങ്ങളും വിളര്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇരുമ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറയുന്നത് ശരീരം ആവശ്യത്തിന് ഹീമോഗ്ലോബിന്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാതിരിക്കാന്‍ കാരണമാകും. ചുവന്ന രക്തകോശങ്ങളുടെ ഭാഗമായ ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഹൃദയത്തില്‍ നിന്ന് ഓക്‌സിജന്‍ നിറഞ്ഞ രക്തത്തെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമെത്തിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ എണ്ണം കുറയുമ്പോള്‍ ക്ഷീണം, തലവേദന, തലചുറ്റല്‍, തണുപ്പിനോട് സംവേദനത്വം, ശ്വാസംമുട്ടല്‍ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകാം.

ശരീരത്തിന് വിളര്‍ച്ചയുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകളിലെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു പഠനം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ താഴത്തെ കണ്‍പോളയുടെ ചിത്രത്തിന് 72 ശതമാനം കൃത്യതയോടെ വിളര്‍ച്ച പ്രവചിക്കാനാകുമെന്ന് പ്ലസ് വണ്‍ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

എളുപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാനാകുമെന്നതും, നിറം മാറ്റം വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാമെന്നതും, പ്രതലവും രക്തക്കുഴലുകളും ചെറുതാണെന്നതും ഈ ഭാഗത്തെ രക്തമൊഴുക്കിനെ മറ്റ് കാരണങ്ങള്‍ ബാധിക്കില്ലെന്നതുമാണ് കണ്‍പോളയുടെ കീഴ്ഭാഗത്തെ ചിത്രമെടുക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിനുള്ള കാരണങ്ങള്‍. രക്തം പുറത്ത് നിന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് നല്‍കേണ്ടതായ കടുത്ത വിളര്‍ച്ച 86 മുതല്‍ 94.4 ശതമാനം വരെ കൃത്യമായി സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ ക്യാമറ ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രവചിക്കാനാകുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ചിത്രമെടുക്കാമെന്നതും വേഗം ഫലം ലഭിക്കുമെന്നതുമാണ് ഈ സങ്കേതത്തിലൂടെ വിളര്‍ച്ച നിര്‍ണയിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രയോജനങ്ങള്‍. ഫ്‌ളാഷ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ ചിത്രം എടുക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടിലും ഫലം വ്യത്യാസപ്പെടില്ലെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഫോണ്‍ ക്യാമറയുടെ നിലവാരക്കുറവ് മൂലവോ, ചിത്രമെടുക്കുമ്പോള്‍ ഇമ അനങ്ങുന്നത് മൂലമോ വ്യക്തമല്ലാത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കപ്പെട്ടാല്‍ രോഗനിര്‍ണയം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്നതാണ് ഒരേയൊരു പോരായ്മ.

