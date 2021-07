ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വാക്‌സിനേഷൻ എടുത്തവരും മാസ്‌ക് അണിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അമേരിക്കയിലെ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (CDC) മാർഗരേഖ പരിഷ്‌കരിച്ചു. ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിന്റെ വ്യാപനം തടയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പുതിയ നിർദേശം. കോവിഡ് - 19 ന്റെ ഉയർന്ന വ്യാപനമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അകത്തെ മുറികളിലും വാക്‌സിനേഷൻ എടുത്തവർ പോലും മാസ്‌ക് ധരിക്കണമെന്ന് സിഡിസി പറയുന്നു.

മുൻ വകഭേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്‌തമായ തോതിലാണ് ഡെൽറ്റ വകഭേദം പെരുമാറുന്നതെന്ന് പുതിയ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് സി ഡിസി ഡയറക്ടർ ഡോ. റോഷൽ വലൻസ്‌കി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉയർന്ന കോവിഡ് വ്യാപനമുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര അവസരത്തിൽ അകത്തളങ്ങളിലും പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും വൈറ്റ് ഹൗസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാസ്‌ക് ധരിക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ്‌ പത്രക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. സിഡിസി മാർഗരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ അമേരിക്കക്കാർ പുതിയ മാർഗനിർദേശം പിന്തുടരുമെന്ന് ബൈഡൽ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.



അടുത്തു തന്നെ തുറക്കാൻ പോകുന്ന സ്‌കൂളുകളിലും സാർവത്രിക മാസ്‌ക് ധരിക്കൽ പിന്തുടരണമെന്ന് ആരോഗ്യ അധികൃതർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പൂർണമായും വാക്‌സീൻ സ്വീകരിച്ചവർ പലയിടങ്ങളിലും ഇനി മാസ്‌ക് ധരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് രണ്ട് മാസം മുൻപ് സിഡിസി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിന്റെ വ്യാപനത്തോടെ അടുത്തിടെ അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും ഉയരുകയാണ്. വരും ആഴ്ചകളിൽ പ്രതിദിനം രണ്ട് ലക്ഷം കോവിഡ് 19 കേസുകൾ എന്ന തോതിലേക്ക് രോഗബാധ ഉയരാമെന്ന് മുൻ സിഡിസി ഡയറക്ടർ ടോം ഫ്രൈഡനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

English Summary : Vaccinated people to wear masks again in the United States