മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കോവിഡ് നാലാം തരംഗം; പിന്നിൽ ഡെൽറ്റ വകഭേദമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന

വാക്‌സിനേഷൻ നിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവായ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഡെൽറ്റ വകഭേദം കോവിഡിന്റെ നാലാം തരംഗത്തിന് കാരണമാകുന്നതായി ലോകാരോഗ്യസംഘടന. കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ പ്രദേശത്ത് കോവിഡ് കേസുകളുടെയും മരണങ്ങളുടെയും എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്തെ 22 രാജ്യങ്ങളിൽ 15 ലും കോവിഡ് ഡെൽറ്റ വകഭേദം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

വാക്‌സീൻ എടുക്കാത്തവരിലാണ് അണുബാധയിൽ കൂടുതലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതെന്ന്‌ WHO കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ റീജണൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. അഹമ്മദ് അൽ മന്ധരി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളിലായി പുതിയ കേസുകളും മരണനിരക്കും വർധിച്ചതായും ഇത് ആശങ്കയുളവാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



കഴിഞ്ഞ മാസം അതിനു മുൻപത്തെ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് രോഗബാധയിൽ 55 ശതമാനവും മരണങ്ങളിൽ 15 ശതമാനവും വർധനയുണ്ടായി. ഓരോ ആഴ്ചയും 3,10,000 കേസുകളും 3500 മരണങ്ങളുമാണ് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ പറയുന്നു.

വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് മരണങ്ങളുണ്ടായ ടുണീഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മഹാമാരിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. പ്രദേശത്ത് ഓക്‌സിജൻ ടാങ്കുകളുടെയും ഐസിയു കിടക്കകളുടെയും ദൗർലഭ്യവും നേരിടുന്നുണ്ട്. അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ വകഭേദം പ്രദേശത്തെ പ്രബല കോവിഡ് വകഭേദമായി മാറിയേക്കാമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങൾക്കും താണ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കും കോവിഡ് വാക്‌സീൻ സംഭാവന ചെയ്യണമെന്നും ലോകാരോഗ്യസംഘടന ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. സെപ്റ്റംബർ 2020 ഓടെ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും 10 ശതമാനം ജനസംഖ്യയ്ക്കും ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ 40 ശതമാനം പേർക്കും 2022 മധ്യത്തോടെ 70 ശതമാനത്തിനും കോവിഡ് വാക്‌സീൻ നൽകണമെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വാക്‌സീൻ ഡോസുകൾ കൈവശമുള്ള സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ അവ വാക്‌സീൻ ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാതെ ഈ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനാകില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary : WHO says delta variant driving ‘fourth wave’ in Middle East