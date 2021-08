ഉയര്‍ന്ന വ്യാപന ശേഷിയുള്ള കോവിഡിന്റെ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം 132 രാജ്യങ്ങളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മേധാവി ഡോ. തെദ്രോസ് അദാനം ഗെബ്രയേസൂസ് പറഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് 40 ലക്ഷം കേസുകള്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയില്‍ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിന്റേതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നും അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ കേസുകളുടെ എണ്ണം 200 ദശലക്ഷം കവിയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തില്‍ പോയാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടു പോകാമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആറ് മേഖലകളില്‍ അഞ്ച് മേഖലകളിലും കഴിഞ്ഞ നാല് ആഴ്ചകള്‍ക്കിടെ കേസുകളുടെ എണ്ണം 80 ശതമാനമോ ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയിലധികമോ ആയി വര്‍ധിച്ചു. ആഫ്രിക്കയില്‍ മരണങ്ങള്‍ ഇക്കാലഘട്ടത്തില്‍ 80 ശതമാനം ഉയര്‍ന്നു. ഇതു വരെ ആശങ്ക പരത്തുന്ന നാലു വകഭേദങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും വൈറസ് ഈ വിധം പടര്‍ന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ വകഭേദങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നും തെദ്രോസ് അദാനം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



ആവശ്യത്തിന് വാക്‌സീന്‍ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയും സാമൂഹിക ഒത്തുചേരലുകളും യാത്രകളും പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഔചിത്യമില്ലാത്ത ഉപയോഗവുമാണ് രോഗബാധയിലെ വര്‍ധനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉയര്‍ന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വരുമാനം കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലെ പരിശോധന നിരക്ക് രണ്ട് ശതമാനം കുറവാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലക്ഷ്യമിട്ട തോതില്‍ വാക്‌സീന്‍ വിതരണം പല രാജ്യങ്ങളിലും നടക്കാത്തതും തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്.



ഇതുവരെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 10 ശതമാനത്തിനെങ്കിലും വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കിയത് പകുതിയോളം രാജ്യങ്ങളാണ്. നാലിലൊന്ന് രാജ്യങ്ങള്‍ പോലും 40 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ല. മൂന്നു രാജ്യങ്ങല്‍ മാത്രമമാണ് 70 ശതമാനത്തിന് മുകളില്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കിയതെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു.സെപ്റ്റംബര്‍ അവസാനത്തോടെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയുടെ 10 ശതമാനത്തിനെങ്കിലും വാക്‌സീന്‍ നല്‍കണമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ 40 ശതമാനം പേര്‍ക്കും അടുത്ത വര്‍ഷം പകുതിയോടെ ആഗോള ജനസംഖ്യയില്‍ 70 ശതമാനം പേര്‍ക്കും വാക്‌സീന്‍ നല്‍കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

English Summary : Delta variant now detected in at least 132 countries