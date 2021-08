കോവിഡ് അനന്തരം സംഭവിക്കാവുന്ന രോഗസങ്കീര്‍ണതകള്‍ തീവ്രമാകാനുള്ള സാധ്യത അമിതമായ രക്തസമ്മര്‍ദം ഉള്ളവരില്‍ അധികമാണെന്ന് പഠനം. ക്രമം തെറ്റിയ ഹൃദയതാളം, വിളര്‍ച്ച, ശ്വാസകോശത്തിലെ വായു അറകളില്‍ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിന്‍ഡ്രോം തുടങ്ങി കോവിഡ് രോഗികളില്‍ വരാവുന്ന 10 സങ്കീര്‍ണതകള്‍ അമിത രക്തസമ്മര്‍ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായി പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അതിനാല്‍ രക്തസമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിച്ച് നിര്‍ത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വീട്ടില്‍തന്നെ പിന്തുടരാവുന്ന ചില എളുപ്പ വഴികളിലൂടെ രക്തസമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിക്കാനാകും. അവ എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.



ഭാരം നിയന്ത്രിക്കാം



അമിതവണ്ണം രക്താതിമര്‍ദം അടക്കം നിരവധി രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാം. അതിനാല്‍ ഉയരത്തിന് ആനുപാതികമായ ഭാരം നിലനിര്‍ത്തി പോകാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.



മദ്യപാനം നിയന്ത്രിക്കാം



അമിതമായ മദ്യപാനം രക്തസമ്മര്‍ദം ഉയര്‍ത്തുമെന്നതിനാല്‍ ഇതും നിയന്ത്രണത്തില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കണം.



സമ്മര്‍ദം ഒഴിവാക്കാം



അമിതമായ സമ്മര്‍ദം നമ്മുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. സമ്മര്‍ദ ഹോര്‍മോണുകള്‍ രക്തക്കുഴലുകളെ ഞെരുക്കി ഇടയ്ക്കിടെ രക്തസമ്മര്‍ദം ഉയരാന്‍ ഇടയാക്കുന്നു. മദ്യപാനം, പുകവലി തുടങ്ങിയ ദുശ്ശീലങ്ങളിലേക്കും മാനസിക സമ്മര്‍ദം നയിക്കാം. യോഗ, മെഡിറ്റേഷന്‍ തുടങ്ങിയ മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ സമ്മര്‍ദം കുറച്ച് രക്തസമ്മര്‍ദം ഉയരാതെ കാക്കാം.



നിത്യേനയുള്ള വ്യായാമം



ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിക്ക് നിത്യവുമുള്ള വ്യായാമം അത്യാവശ്യമാണ്. രക്തസമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിച്ച് നിര്‍ത്താനും വ്യായാമം സഹായിക്കും. ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ച് ദിവസവും പ്രതിദിനം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വ്യായാമത്തിന് മാറ്റി വയ്ക്കണം.



നല്ല ആഹാര ശീലം



നിങ്ങള്‍ എന്ത് കഴിക്കുന്നോ അത് തന്നെയാണ് ശരീരം നിങ്ങള്‍ക്ക് തിരികെ നല്‍കുന്നത്. പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ നല്ല ആഹാര ശീലങ്ങള്‍ പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനാകും. പ്രതിദിനം 5 ഗ്രാമിലധികം ഉപ്പ് കഴിക്കരുത്. പോട്ടാസ്യം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ആഹാരസാധനങ്ങള്‍ മെനുവില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താം. പച്ചിലകള്‍, പഴങ്ങള്‍, പ്രോബയോട്ടിക്‌സ് തുടങ്ങിയവും രക്തസമ്മര്‍ദം ഉയരാതെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

English Summary : Hypertension Can Increase Your Chances Of Developing Post-COVID Complications