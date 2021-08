ആശങ്ക പരത്തുന്ന വകഭേദം എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിശേഷിപ്പിച്ച കോവിഡിന്റെ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത്. വാക്‌സീന്‍ എടുത്തവര്‍ക്ക് മാസ്‌ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയ അമേരിക്കയിലെ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ (സിഡിസി) പോലും ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തെ ഭയന്ന് ഇപ്പോള്‍ നിലപാട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ 132ലധികം രാജ്യങ്ങളില്‍ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതായാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക്.

മുന്‍വകഭേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യാപന ശേഷി കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തെ ഇത്രയധികം ഭയം ഉളവാക്കുന്ന ഒന്നായി മാറ്റുന്നത്. 2020 ഡിസംബറില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത B.1.617.2 എന്ന ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം രണ്ട് ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന കോവിഡ് വകഭേദമാണ്. ഇന്ത്യയിലെയും യുകെയിലുമൊക്കെ പ്രബല വകഭേദമായി ഇതിനകം മാറിയ ഡെല്‍റ്റ അമേരിക്കയിലെ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളില്‍ 80 ശതമാനത്തിനും കാരണമാകുന്നതായി സിഡിസി പറയുന്നു.



എന്തു കൊണ്ടാണ് ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം ഇത്രയധികം വ്യാപന ശേഷിയുള്ള കൊറോണ വൈറസായി മാറിയെന്നതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനയിലെ ഗ്വാങ്‌ഡോങ് പ്രൊവിന്‍ഷ്യല്‍ സെന്റര്‍ ഓഫ് ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ നടത്തിയ പഠനം. യഥാര്‍ഥ കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ 1260 മടങ്ങ് അധികം വൈറല്‍ ലോഡ് രോഗികളില്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം പിടിപെട്ടവരില്‍ വൈറസ്



ബാധിച്ച് നാലു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നും പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യഥാര്‍ഥ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരില്‍ ഇത് ശരാശരി ഏഴു ദിവസമായിരുന്നു.

രോഗബാധിതരുടെ രക്തത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന വൈറസ് കണങ്ങളുടെ തോതിനെയാണ് വൈറല്‍ ലോഡ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയെയും വൈറസിന്റെ വ്യാപനസാധ്യതയെയും ബാധിക്കുന്നു. ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം ബാധിച്ചവരില്‍ ഉയര്‍ന്ന വൈറസ് ലോഡ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉയര്‍ന്ന രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. സാധാരണ വൈറസിനേക്കാൾ വേഗത്തില്‍ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം രോഗിയുടെ ശരീരത്തില്‍ പെരുകുമെന്നും പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.



ഈ ഉയര്‍ന്ന വൈറല്‍ ലോഡും വൈറസ് വേഗത്തില്‍ പെരുകുന്നതും രോഗബാധ സങ്കീര്‍ണമാക്കുകയും ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഗുരുതരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതിനാല്‍ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിന് ആന്റിബോഡികളെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാകുന്നതായും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. വാക്‌സീന്‍ എടുത്ത ശേഷവും പലര്‍ക്കും കോവിഡ് പിടിപെട്ടതിന് പിന്നില്‍ കോവിഡ് ഡെല്‍റ്റ വകഭേദമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും വാക്‌സീന്‍ എടുത്തവര്‍ക്ക് വൈറസ് പിടിപെടാമെങ്കിലും അവരില്‍ രോഗം ഗുരുതരമാകില്ലെന്നും അവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാറില്ലെന്നും പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. രണ്ട് ഡോസും എടുത്തവര്‍ വൈറസ് പരത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് സിഡിസിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

