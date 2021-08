കണ്ണുകളിലെ ഞരമ്പുകള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതവും നേത്ര പ്രതലത്തിലെ ചില പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ഒരാള്‍ക്ക് ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനം. കോവിഡ് മൂലം മണവും രുചിയും നഷ്ടമാകല്‍, തലവേദന, തലകറക്കം, മന്ദത, നാഡീവേദന തുടങ്ങിയ നാഡീവ്യൂഹസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുന്നവരുടെ കണ്ണിലെ കോര്‍ണിയയില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് തുര്‍ക്കിയിലെയും ഖത്തറിലെയും ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നു.

കോര്‍ണിയല്‍ കോണ്‍ഫോക്കല്‍ മൈക്രോസ്‌കോപ്പി(സിസിഎം) എന്ന ലേസര്‍ ഇമേജിങ് സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗവേഷകര്‍ കോര്‍ണിയയിലെ ഞരമ്പുകള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഗവേഷണത്തിന് ഒന്നു മുതല്‍ ആറു മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് കോവിഡ് രോഗമുക്തരായ 40 പേരെയാണ് പഠനത്തിനായി നിരീക്ഷിച്ചത്. ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ ഇവരോട് ഒരു ചോദ്യാവലി പൂരിപ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ഇവരില്‍ 22 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് അണുബാധയ്ക്ക് നാലാഴ്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം നാഡീവ്യൂഹപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ 13 പേര്‍ക്ക് അത്തരം ലക്ഷണങ്ങള്‍ 12 ആഴ്ചകള്‍ക്ക് ശേഷവും ഉണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് ഇവരുടെ കോര്‍ണിയ സിസിഎം സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് സ്‌കാന്‍ ചെയ്തു. ഈ കോര്‍ണിയല്‍ സ്‌കാനുകള്‍ കോവിഡ് ബാധിക്കാത്ത ആരോഗ്യവാന്മാരായ 30 പേരുടെ കോര്‍ണിയല്‍ സ്‌കാനുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു.



കോവിഡ് അണുബാധയ്ക്ക് നാലാഴ്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം നാഡീവ്യൂഹപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായവരുടെ കോര്‍ണിയല്‍ സ്‌കാനുകളില്‍ ആരോഗ്യവാന്മാരായവരുടെ കോര്‍ണിയല്‍ സ്‌കാനിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഞരമ്പുകള്‍ക്ക് ക്ഷതമുണ്ടായിട്ടുള്ളതായി ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍ ഈ പഠനം നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും ഞരമ്പുകള്‍ക്ക് ക്ഷതം വന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ തേടുന്നില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ജേണല്‍ ഓഫ് ഒഫ്താല്‍മോളജിയിലാണ് പഠനഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

English Summary : Nerve damage in eyes could help identify patients suffering from ‘long Covid’