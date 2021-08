കോവിഡ് ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിനെതിരെ ഫൈസര്‍-ബയോഎന്‍ടെക്കിന്റെയും മൊഡേണയുടേതും പോലുള്ള എം-ആര്‍എന്‍എ വാക്‌സീനുകള്‍ കാര്യക്ഷമമാണെന്ന് സിംഗപ്പൂരില്‍ നടന്ന പഠനം. ഈ എം-ആര്‍എന്‍എ വാക്‌സീനുകള്‍ എടുത്തവരില്‍ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം ബാധിക്കപ്പെട്ടാലും രോഗതീവ്രത കുറവായിരിക്കുമെന്ന് medRxivല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പഠനത്തിന്റെ പ്രീപ്രിന്റ് വേര്‍ഷന്‍ പറയുന്നു.

എം-ആര്‍എന്‍എ അധിഷ്ഠിത വാക്‌സീനുകളുടെ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണ ഫലങ്ങള്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയതും തീവ്രമായതുമായ സാര്‍സ് കോവി-2 അണുബാധയ്‌ക്കെതിരെ വാക്‌സീനുകള്‍ 92 മുതല്‍ 95 ശതമാനം വരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ വാക്‌സീനുകള്‍ വ്യാപകമായി നല്‍കി തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ പല രാജ്യങ്ങളിലും അണുബാധയും മരണനിരക്കും കുറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട B.1.617.2 എന്ന ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം കൂടുതല്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടര്‍ന്നതോടെ വാക്‌സീനുകളുടെ കാര്യക്ഷമതയെ ചൊല്ലി സംശയങ്ങള്‍ ഉണര്‍ന്നിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിംഗപ്പൂരിലെ ഗവേഷകര്‍ പഠനം നടത്തിയത്.



2020 ഡിസംബര്‍ 30ന് സിംഗപ്പൂരില്‍ കോവിഡ്19 വാക്‌സിനേഷന്‍ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. രാജ്യത്തെ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ഫൈസര്‍-ബയോഎന്‍ടെക്കിന്റെയോ മൊഡേണയുടേതോ വാക്‌സീനുകള്‍ സൗജന്യമായാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. 2021 ജൂലൈ 19 വരെ 6,837,000 വാക്‌സീന്‍ ഡോസുകള്‍ നല്‍കുകയും 2,792,400 പേര്‍ പൂര്‍ണമായും വാക്‌സീന്‍ എടുക്കുകയും ചെയ്തു.



വാക്‌സീന്റെ രണ്ട് ഡോസുകളും എടുത്തവരിലുണ്ടായ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം മൂലമുള്ള അണുബാധയെ വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാത്തവര്‍ക്കുണ്ടായ അണുബാധയുമായി ഗവേഷകര്‍ താരതമ്യം ചെയ്തു. സിംഗപ്പൂരിലെ അഞ്ചിടങ്ങളിലായി 2021 ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനും ജൂണ്‍ പതിനാലിനും ഇടയിലാണ് വോളന്റിയര്‍മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.



B.1.617.2 അണുബാധയുണ്ടായ 218 പേരെ പിസിആര്‍ പരിശോധന വഴി കണ്ടെത്തി. അവരില്‍ 88 പേര്‍ വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു. 71 പേര്‍ക്ക് വാക്‌സീന്റെ രണ്ട് ഡോസും ലഭിച്ചു. ഗവേഷണത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരില്‍ 66 പേര്‍ക്ക് ലഭിച്ചത് ഫൈസര്‍-ബയോഎന്‍ടെക്കിന്റെ BNT162b2 വാക്‌സീനാണ്.



വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാത്തവരിലെ രോഗബാധിതരേക്കാല്‍ പ്രായം കൂടിയവരായിരുന്നു വാക്‌സീന്‍ എടുത്തവരിലെ രോഗബാധിതര്‍. വാക്‌സീന്‍ എടുത്ത രോഗബാധിതരുടെ ശരാശരി പ്രായം 56ഉം വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാത്ത രോഗബാധിതരുടെ ശരാശരി പ്രായം 39.5 ഉം ആയിരുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ കോവിഡ് വന്നവരില്‍ കൂടുതലും വാക്‌സീന്‍ എടുത്ത വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരാണ്; 28.2 %. അതേ സമയം വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാത്തവരില്‍ 9.2 ശതമാനത്തിനേ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ കോവിഡ് വന്നുള്ളൂ.



രോഗതീവ്രതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബയോമാര്‍ക്കറുകളായ ലിംഫോസൈറ്റ് കൗണ്ട്, സി-റിയാക്ടീവ് പ്രോട്ടീന്‍, ലാക്‌റ്റേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ്, അലനൈന്‍ ട്രാന്‍സ്ഫറേസ് എന്നിവ കൂടുതല്‍ കണ്ടതും വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാത്തവരിലാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഓക്‌സിജന്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യമുള്ള തരത്തിലെ തീവ്രമായ അണുബാധയിലേക്ക് വാക്‌സീന്‍ എടുത്ത രോഗബാധിതര്‍ പോകാനുള്ള സാധ്യത 97 ശതമാനം കുറവാണെന്നും പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



എന്നാല്‍ ഇരു കൂട്ടരിലും പിസിആര്‍ പരിശോധന സമയത്തെ വൈറല്‍ ലോഡ് ഏതാണ്ട് സമാനമായിരുന്നു എന്ന് പിസിആര്‍ സൈക്കിള്‍ ത്രെഷ്‌ഹോള്‍ഡ് (സിടി) മൂല്യങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു. അതേ സമയം വാക്‌സീന്‍ എടുത്തവരില്‍ വൈറല്‍ ലോഡ് വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് വേഗം കുറയുന്നതായും മീഡിയന്‍ സിടി മൂല്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് രോഗവ്യാപനത്തിലും അണുബാധ നിയന്ത്രണത്തിലും നിര്‍ണ്ണയാകമാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



വാക്‌സീന്‍ എടുത്ത 66 പേരുടെ സീറോളജിക്കല്‍ ഡേറ്റ പ്രകാരം ഇവരില്‍ 100 ശതമാനത്തിനും രോഗബാധയുടെ ആദ്യ ആഴ്ച ശരീരത്തില്‍ ആന്റിബോഡികളുണ്ടായി. അതേ സമയം വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാത്തവരില്‍ 16 ശതമാനത്തിനു മാത്രമേ ഇത് സംഭവിച്ചുള്ളൂ. വാക്‌സീന്‍ എടുത്തവര്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് തുടരുമെങ്കിലും തീവ്രത കുറഞ്ഞ നിലയിലേക്ക് ഇവരിലെ കോവിഡ് രോഗം മാറുമെന്നും ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

English Summary : Study shows efficacy of Pfizer-BioNTech and Moderna vaccines against SARS-CoV-2 delta variant