രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ കാൻസർ സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം നാളെ

ആലുവ∙ കാൻസർ ചികിത്സയിൽ രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളോടെ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കിയ കാൻസർ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ 11.30നു മന്ത്രി പി. രാജീവ് നിർവഹിക്കും.

കാൻസർ രോഗം മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താനും ചികിത്സിക്കാനും സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണു മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ, റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സെന്റർ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രക്താർബുദ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്, ക്ലിനിക്കൽ ഹെമറ്റോളജി, ഹെമറ്റോ ഓങ്കോളജി, ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് ആശുപത്രി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഫാ. ജോൺസൺ വാഴപ്പിള്ളി പറഞ്ഞു.

രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് യൂണിറ്റാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

