കരിംജീരകം കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഫലപ്രദമെന്ന് പഠനം. സിഡ്‌നിയിലെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ.

കരിംജീരകത്തിലടങ്ങിയ തൈമോക്വിനോൺ എന്ന ഘടകം ആണ് ചികിത്സയിൽ സഹായകമാകുന്നത്. തൈമോക്വിനോൺ, കോവിഡ് 19 ന്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുകയും ശ്വാസകോശ അണുബാധ വരാതെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.



നേസൽ സ്പ്രേയുടെ രൂപത്തിൽ രോഗികളിൽ നൽകിയ ഈ മരുന്ന് വിജയകരമാണെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് എക്‌സ്‌പിരിമെന്റൽ ഫാർമക്കോളജി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ജേണലിൽ ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.



കരിംജീരകം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആരോഗ്യകരമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം ഉദരപ്രശ്നനങ്ങൾക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശനങ്ങൾക്കും കാരണമാകും.

കരിംജീരകത്തിന്, നിരവധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുണ്ട്. കൊളസ്‌ട്രോൾ കുറച്ച് ഹൃദയാരോഗ്യമേകാൻ കരിംജീരകം സഹായിക്കും. ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളുള്ള കരിംജീരകം, ചില ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്‌ഷനുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണമേകുന്നു. കരിംജീരകത്തിന് ആന്റിഇൻഫ്ളമേറ്ററി ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവും കരിംജീരകത്തിനുണ്ട്. ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയ കരിംജീരകം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ്.

English Summary : Kalonji may help with COVID-19 infection treatment