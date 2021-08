കോവിഡ് രോഗമുക്തര്‍ ഓരോ ആറു മാസത്തിലും ഹൃദ്രോഗ പരിശോധന നടത്തണം

ശ്വാസകോശവും ഹൃദയവും കരളും അടക്കം നിരവധി അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കാനിടയുള്ള രോഗമാണ് കോവിഡ്. മുന്‍പ് ഹൃദ്രോഗമോ കുടുംബത്തില്‍ പോലും ഹൃദ്രോഗ ചരിത്രമോ ഇല്ലാതിരുന്നവര്‍ക്ക് പോലും ഹൃദ്രോഗ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ കോവിഡിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെഞ്ച് വേദന, ഹൃദയമിടിപ്പ് വര്‍ധിക്കല്‍, ഹൃദയാഘാതം, ഹൃദയസ്തംഭനം, ഹൃദയത്തില്‍ രക്തം കട്ടപിടിക്കല്‍, അസാധാരമായ നെഞ്ചിടിപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി കോവിഡ് രോഗമുക്തരില്‍ പലരും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തുന്നതായി ഡോക്ടര്‍മാരും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനാല്‍ കോവിഡ് രോഗമുക്തര്‍ ആറു മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഹൃദയ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഉയര്‍ന്ന പഴുപ്പാണ് ഹൃദ്രോഗ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്ന് പുണെ അപ്പോളോ ക്ലിനിക്കിലെ ഹൃദ്രോഗവിദഗ്ധന്‍ ഡോ. പ്രമോദ് നാര്‍ഖേഡ് ദ ഹെല്‍ത്ത്‌സൈറ്റ്.കോം പോര്‍ട്ടലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വൈറസുമായി പോരാടവേ ആ പ്രക്രിയയില്‍ ആരോഗ്യകരമായ ചില കോശങ്ങല്‍ക്ക് കൂടി കേട് വരുന്നു. ഇതാണ് പിന്നീട് ഹൃദ്രോഗം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സങ്കീര്‍ണതകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷം മാസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ് ഹൃദ്രോഗ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാണപ്പെടാമെന്നും യുവാക്കളും പ്രായമായവരും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതായും ഡോ. പ്രമോദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേ സമയം ശ്വാസംമുട്ടലും നെഞ്ച് വേദനയും കിതപ്പുമൊക്കെ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നത്തിന്റെ സൂചനകളാണെങ്കിലും ദീര്‍ഘകാലമായുള്ള നിഷ്‌ക്രിയാവസ്ഥ, ചില രോഗങ്ങള്‍, ശയ്യാവലംബിയാകേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം തുടങ്ങിയവയും ഇതിലേക്ക് നയിക്കാമെന്ന് ഡോക്ടര്‍ പറയുന്നു.

ആശുപത്രിയിലെ ഒപി വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന കോവിഡ് രോഗമുക്തരില്‍ 10ല്‍ ആറു പേരും ഹൃദ്രോഗ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉള്ളവരാണെന്നും ഡോ. പ്രമോദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിരന്തരമായ പരിശോധനകളും ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ രോഗനിര്‍ണയവും സങ്കീര്‍ണതകള്‍ ഒഴിവാക്കുമെന്നും ഡോ. പ്രമോദ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രമഹേം, ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദം പോലുള്ള രോഗങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ കോവിഡ് രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷം ഓരോ ആറു മാസവും ഇസിജി, എക്‌സ്‌റേ, ലിപിഡ് പ്രൊഫൈല്‍ തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കണമെന്ന് പുണൈ അപ്പോളോ ഡയഗണസ്റ്റിക്‌സിലെ കണ്‍സല്‍റ്റന്റ് ഡോ. കീര്‍ത്തി പ്രകാശ് കോട്‌ലയും നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം കോവിഡ് രോഗമുക്തര്‍ അവശ്യ പോഷണങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ സമീകൃത ആഹാര രീതി പിന്തുടരണമെന്നും ഡോ. കീര്‍ത്തി പറയുന്നു. അധികം എരിവുള്ളതും എണ്ണ കൂടിയതും കൃത്രിമ മധുരം ചേര്‍ത്തതതും പ്രോസസ് ചെയ്തതും, ജങ്ക് ഫുഡും ഒഴിവാക്കണം. ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിച്ച് ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദവും കൊളസ്‌ട്രോളും നിയന്ത്രണത്തില്‍ നിര്‍ത്തണമെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

English Summary : Post-Covid Patients Should Go For Cardiac Screening After Every 6 Months