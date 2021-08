ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായി മാറിയത് പ്രധാനമായും രാജ്യം അന്ന് നേരിട്ട് ഓക്‌സിജന്‍ ദൗര്‍ലഭ്യം മൂലമാണ്. കൃത്യ സമയത്ത് ഓക്‌സിജന്‍ ലഭിക്കാതെ നിരവധി പേര്‍ മരിച്ചു വീഴുന്നതിനും ബന്ധുക്കള്‍ ഓക്‌സിജന്‍ സിലണ്ടര്‍ റീഫില്‍ ചെയ്യാന്‍ നെട്ടോട്ടമോടുന്നതിനും തലസ്ഥാന നഗരി ഉള്‍പ്പെടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം ഒരു ഭീഷണിയായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നില്‍ നിഴല്‍വിരിച്ച് നില്‍ക്കവേ, ഇത്തവണ ഡല്‍ഹി സർക്കാർ കരുതി തന്നെയാണ്. ഓക്‌സിജന്‍ ഇല്ലാത്തത് മൂലം ഒരു മരണം പോലും സംഭവിക്കരുതെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തില്‍ നിരവധി മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്.

ആശുപത്രി കിടക്കകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും എണ്ണം കൂട്ടിയും ഓക്‌സിജന്‍ പ്ലാന്റുകള്‍ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ചും കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള പ്രത്യേക ദൗത്യ സംഘം ആരംഭിച്ചുമൊക്കെ സര്‍വസജ്ജമാണ് ഡല്‍ഹി ഇത്തവണ. പ്രതിദിനം 37,000 കോവിഡ് രോഗികള്‍ പുതുതായി വന്നാലും അവരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ സാധിക്കുന്ന വിധമാണ് ഓക്‌സിജന്‍ ഉത്പാദന പ്ലാന്റുകളുടെയും ആശുപത്രി കിടക്കകളുടെയും ശേഷി ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രതിദിന കേസുകള്‍ 45,000 വരെ ഉയരാനുള്ള സാഹചര്യവും ഗവണ്‍മെന്റ് മുന്നില്‍ കാണുന്നു.

ഡല്‍ഹി സർക്കാർ അടുത്തിടെ മെഡിക്കല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ഉത്പാദന നയത്തിനും അംഗീകാരം നല്‍കിയിരുന്നു. ഓക്‌സിജന്‍ പ്ലാന്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് നിരവധി പ്രോത്സാഹനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതാണ് നയം. 50.08 മെട്രിക് ടണ്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന 42 പ്രഷര്‍ സ്വിങ്ങ് അഡ്‌സോര്‍പ്ഷന്‍ പ്ലാന്റുകള്‍(പിഎസ്എ) ഡല്‍ഹി ഗവണ്‍മെന്റ് ആശുപത്രികളില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 13 പ്ലാന്റുകള്‍ പിഎം കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിര്‍മിച്ചത്; ഏഴെണ്ണം ഡല്‍ഹി ഗവണ്‍മെന്റ് ആശുപത്രികളും ആറെണ്ണം കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് ആശുപത്രികളും. കോര്‍പ്പറേറ്റ് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്ത സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് കീഴില്‍ വേറെയും ഓക്‌സിജന്‍ പ്ലാന്റുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 31 ഓട് കൂടി 18 പിഎസ്എ പ്ലാന്റുകളും ഒക്ടോബര്‍ 15 ഓട് കൂടി മൂന്ന് പ്ലാന്റുകളും ഇനിയും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍.

പിഎസ്എ പ്ലാന്റുകള്‍ കൂടാതെ ഓക്‌സിജന്‍ സ്‌റ്റോറേജ് ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇക്കാലയളവില്‍ ഡല്‍ഹി ഗവണ്‍മെന്റ് സ്വീകരിച്ചു. 57 മെട്രിക് ടണ്ണ് വീതം ശേഷിയുള്ള മൂന്ന് ഓക്‌സിജന്‍ സ്‌റ്റോറേജ് ടാങ്കുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തടസ്സമില്ലാത്ത ഓക്‌സിജന്‍ വിതരണത്തിനായി ബാങ്കോക്കില്‍ നിന്ന് 18 ഓക്‌സിജന്‍ ടാങ്കറുകള്‍ കൂടി കൊണ്ട് വരും. 12 മെട്രിക് ടണ്‍ ശേഷിയുള്ള രണ്ട് ക്രയോജനിക് ബോട്ട്‌ലിങ് പ്ലാന്റും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹെല്‍ത്ത്‌സൈറ്റ്.കോം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തെ നേരിടാന്‍ രണ്ട് പ്രത്യേക ദൗത്യ സംഘത്തിനും ഡല്‍ഹി സർക്കാർ രൂപം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ശിശുരോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക ദൗത്യ സംഘവും മറ്റൊന്ന് സംസ്ഥാന തല വിദഗ്ധ സമിതിയുമാണ്. എട്ടംഗ ശിശുരോഗ ദൗത്യ സംഘം കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം കുട്ടികളില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കാന്‍ പോകുന്ന ആഘാതം വിലയിരുത്തും. 13 അംഗങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനതല വിദഗ്ധ സമിതി ഡല്‍ഹിയിലെ ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം, ഓക്‌സിജന്‍ വിതരണം, മരുന്ന് ലഭ്യത, മറ്റ് ആവശ്യകതകള്‍ തുടങ്ങിയവയെ പറ്റി ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ തയാറാക്കും.

ആരോഗ്യ രംഗത്തെ മനുഷ്യ വിഭവശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 5000 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെല്‍ത്ത് അസിസ്റ്റന്റുമാരെ നിയമിക്കുമെന്നും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയിലെ ഒന്‍പത് ആശുപത്രികളിലായി പരിശീലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹെല്‍ത്ത് അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍.കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തെ നേരിടാന്‍ കളര്‍ കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രേഡഡ് റെസ്‌പോണ്‍സ് ആക്‌ഷന്‍ പ്ലാനും ഡല്‍ഹി തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം കോവിഡ് പോസിറ്റീവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ യെലോ, അംബര്‍, ഓറഞ്ച്, റെഡ് നിറങ്ങളില്‍ അലര്‍ട്ട് പുറത്തിറക്കും. രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് 0.5 ശതമാനത്തിന് മുകളില്‍ പോസിറ്റീവിറ്റി നിരക്ക് വരികയോ, ഒരാഴ്ചയില്‍ 1500 പുതിയ കേസുകള്‍ വരുകയോ ഏഴ് ദിവസത്തില്‍ 500 ഓക്‌സിജന്‍ കിടക്കകള്‍ നിറയുകയോ ചെയ്താല്‍ യെലോ അലര്‍ട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കും.

English Summary : How Delhi Is Preparing To Prevent COVID- 19 Third Wave