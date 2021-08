കോവിഡ് വകഭേദങ്ങള്‍ എപ്പോള്‍, എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്താമെന്ന് കേന്ദ്രം

പുതിയ കോവിഡ്19 വകഭേദങ്ങള്‍ ഏത് സമയത്തും രാജ്യത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും എത്താമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ആല്‍ഫ, ബീറ്റ, ഗാമ, ഡെല്‍റ്റ, ഡെല്‍റ്റ പ്ലസ് തുടങ്ങിയ വകഭേദങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

ഇവയ്ക്ക് പുറമേ B.1.617.1 എന്ന കപ്പ, B.1.617.3 വകഭേദങ്ങളെ പറ്റിയും അന്വേഷണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാഷണല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. എസ്.കെ. സിങ്ങ് പറഞ്ഞു. രണ്ട് തരം നിരീക്ഷണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഒന്ന് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വകഭേദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റൊന്ന് ഡെല്‍റ്റ് വകഭേദം രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയ പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ചും. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഓരോ ജില്ലകളില്‍ നിന്നും സെന്റിനല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ക്രമാനുസൃതമല്ലാതെ സാംപിളുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന പുതിയ പരിശോധന സമ്പ്രദായം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പുതിയ വകഭേദങ്ങളെ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്നും ഡോ. സിങ്ങ് അറിയിച്ചു.



ഇതിനായി അഞ്ച് ലാബുകളെയും അഞ്ച് ത്രിതീയ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളെയും കണ്ടെത്താനും സെന്റിനല്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആ ജില്ലകളുടെ സാംപിളുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 277 സെന്റിനല്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുകയും 8000 സാംപിളുകള്‍ ജൂലൈയില്‍ ജനിതക സീക്വന്‍സിങ്ങിനായി അയക്കുകയും ചെയ്തു.



കേരളത്തിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സംഘത്തെ അയച്ചിരുന്നതായും ഡോ. സിങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരിശോധന, ട്രാക്കിങ്ങ്, ചികിത്സാ സംവിധാനം ശരിയായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കണ്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളില്‍ സമ്പര്‍ക്ക അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ആശുപത്രികളില്‍ മതിയായ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നും വാക്‌സിനേഷന്റെ പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ചും സംഘം പരിശോധന നടത്തി. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, പത്തനംതിട്ട പോലുള്ള ചില ജില്ലകളില്‍ പോസിറ്റീവിറ്റി നിരക്ക് ഉയരുന്നതായും കേരളത്തിലെ 80 ശതമാനം കേസുകളും ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം മൂലമാണെന്നും ഡോ. സിങ്ങ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

English Summary : New COVID mutatnts can reach anywhere anytime