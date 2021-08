കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവര്‍ വാക്സീന്‍ എടുത്താല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും?

കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗം വാക്സീന്‍ എടുക്കുകയെന്നതാണ്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ അതിവേഗം പകരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആര്‍ക്കാണ് വൈറസ് പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രവചിക്കുക പോലും അസാധ്യം. വാക്സീന്‍ എടുക്കാന്‍ പോകുന്നവരില്‍ ചിലരെങ്കിലും തങ്ങള്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാതെ വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവര്‍തന്നെ വാക്സീന്‍ എടുത്താല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും?

കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവരും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരും പോസിറ്റീവ് ആയവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏര്‍പ്പെട്ടവരും വാക്സീന്‍ എടുക്കുന്നത് നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്നാണ് നിലവിലെ കോവിഡ് മാര്‍ഗരേഖ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ആയവര്‍ രോഗമുക്തരായി മൂന്നു മാസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ വാക്സീന്‍ എടുക്കാവൂ.



കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവര്‍ വാക്സീന്‍ എടുത്താല്‍ അമിതമായ എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണം ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിലവില്‍ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. കോവിഡ് രോഗി എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇത്.



അതേ സമയം കോവിഡ് ബാധ വാക്സീന്‍റെ കാര്യക്ഷമതയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊരു വാക്സീന്‍റെയും കാര്യക്ഷമത അത് ശരീരത്തില്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആന്‍റിബോഡി പ്രതികരണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. കോവിഡ് മൂലം അണുബാധ ഏറ്റിരിക്കുന്ന ശരീരത്തില്‍ ഈ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനം വാക്സീന്‍ എത്തും മുന്‍പ് തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരത്തില്‍ വാക്സീന്‍ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന പ്രതിരോധ പ്രതികരണം രോഗഗ്രസ്തമായ ശരീരത്തില്‍ വാക്സീന്‍ മൂലം ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. എന്നാൽ കോവിഡ് രോഗി വാക്സീന്‍ എടുക്കുന്നത് വാക്സീന്‍റെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് മറ്റു ചില പഠനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ പഠനങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു.



വൈറസ് മൂലം ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കാന്‍ വാക്സീന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇത് രോഗമുക്തി വേഗത്തിലാക്കിയേക്കുമെന്ന് ചില പ്രാഥമിക പഠനങ്ങള്‍ അനുമാനിക്കുന്നു. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവർ വാക്‌സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് ഇവിടെ എത്തുന്ന രോഗികൾ അല്ലാത്തവരിലേക്കും വൈറസ് പടരാൻ കാരണമായേക്കാം. ഇതിനാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഇത് അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് വാക്‌സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ഡോക്ടർമാരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

English Summary : What happens if you get the vaccine when you are COVID positive