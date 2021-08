മഹാമാരിക്കാലത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിൽ കുറവു വന്നോ?

പാൻഡെമിക്കിൽ ജനിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ബൗദ്ധികമായ വികസനത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ. 2019–ൽ ഈ ബുദ്ധിക്കുറവ് പ്രകടമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കിൽ 2020–ൽ ക്രമേണ ഒരല്പം കൂടുന്നതും 2021–ൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസവും ധാരാളം കുട്ടികളിൽ കണ്ടെത്തി.

2021ലെ കണക്കുകളിലെ പി വാല്യൂ 0.001 നെക്കാൾ കുറവ് എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമാണ്. ഐ.ക്യു നിർണയത്തിൽ 22ഓളം പോയിന്റുകളുടെ കുറവ് മിക്ക കുട്ടികളിലും കാണുകയുണ്ടായി. വൈറസ് ബാധയെക്കാളുപരി, കുട്ടികളുമായി ചിലവഴിക്കുന്ന സമയത്തിലെ കുറവ്, ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസിലുണ്ടായ കുറവ്, ഗർഭകാലത്ത് അവസാനനാളുകളിൽ കോവിഡ് പാൻഡെമിക് മൂലം അമ്മമാർക്കുണ്ടായ സ്ട്രസ്സ് എന്നിവ കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.



പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ ആൺകുട്ടികളിലാണ് ഈ ബുദ്ധിക്കുറവ് പ്രകടമായത്. ഓൺലൈനിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ സമയക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കിയ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന്. അമ്മയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഗണ്യമായി സ്വാധീനിച്ചുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി, മാറിൽ കിടത്തി കുട്ടിയെ ഉറക്കുന്ന സമയദൈർഘ്യം പോലും സ്വാധീനിച്ചുവത്രേ.



നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ചെറിയതോതിലെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അമ്മമാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാനസിക ഉല്ലാസം നൽകുകയും പ്രസവത്തിനുശേഷം കുട്ടികളുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്താതിരിക്കുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് വാക്സീൻ നൽകി ലോകത്തെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്കെത്തിക്കുകയെന്നുള്ളതും തന്നെയാണ് പരിഹാരമാർഗം.

English Summary : Intellectual development of children during the Pandemic