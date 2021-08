കോവിഡ് കേസുകള്‍ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചകളില്‍ പ്രതിദിനം രണ്ട് ലക്ഷം കടക്കാം

അമേരിക്കയിലെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം അടുത്ത രണ്ടാഴ്കള്‍ക്കുള്ളില്‍ രണ്ട് ലക്ഷം കടക്കാമെന്ന് നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹെല്‍ത്ത് ഡയറക്ടര്‍ ഫ്രാന്‍സിസ് കോളിന്‍സ് പറഞ്ഞു. കോവിഡിന്‍റെ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദമാണ് യുഎസ് ഉള്‍പ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും കേസുകളുടെ എണ്ണമേറ്റുന്നത്.

അമേരിക്കയില്‍ 90 ദശലക്ഷം പേര്‍ ഇനിയും പ്രതിരോധ വാക്സീന്‍ എടുക്കാനുണ്ട്. ഫെബ്രുവരിക്ക് ശേഷം ഇതാദ്യമായി അമേരിക്കയിലെ പ്രതിവാര കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഒന്‍പത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ആഗോള തലത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോവിഡ്19 കേസുകളുടെ 20 ശതമാനവും ഇപ്പോള്‍ യുഎസിലാണ്. പുതിയ കേസുകള്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 17 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ചപ്പോള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം 15 ശതമാനവും മരണങ്ങള്‍ 24 ശതമാനവും വര്‍ദ്ധിച്ചു.



അമേരിക്കയിലെ 46 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ഫ്ളോറിഡയില്‍ പ്രതിദിനം 30,000 കേസുകളും ടെക്സാസില്‍ പ്രതിദിനം 15,000 കേസുകളും കലിഫോര്‍ണിയയില്‍ പ്രതിദിനം 12,000 കേസുകളുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് പറയുന്നു. കേസുകള്‍ വീണ്ടും ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റി വച്ച് വാക്സിനേഷന്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്താന്‍ ആരോഗ്യ പ്രഫഷണലുകളുടെ സംഘടനകള്‍ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവര്‍ണര്‍മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

