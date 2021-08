കോവിഡ് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസുകളുമായി അമേരിക്ക മുന്നോട്ട്; ഇനിയും വാക്സീന്‍ കിട്ടാതെ പല ലോകരാജ്യങ്ങളും

ജനസംഖ്യയുടെ 10 ശതമാനത്തിന് പോലും കോവിഡ് വാക്സീന്‍ നല്‍കാനാകാതെ പല രാജ്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നല്‍കാന്‍ അമേരിക്ക ഒരുങ്ങുന്നു. പ്രായഭേദമന്യേ കോവിഡ് വാക്സീന്‍റെ രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും എട്ട് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസുകള്‍ നല്‍കാന്‍ യുഎസിലെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റിനോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബറില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസുകളുടെ വിതരണം ആരംഭിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയില്‍ കോവിഡ് ഡെല്‍റ്റ വകഭേഗം അതിവേഗം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്.

2020 അവസാനവും 2021 തുടക്കത്തിലും വാക്സീന്‍റെ അവസാന ഡോസ് സ്വീകരിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, നഴ്സിങ് ഹോം അന്തേവാസികള്‍, പ്രായമായവര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കാകും ആദ്യം ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നല്‍കുക. വാക്സീന്‍ എടുത്ത് ആറു മാസങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം അതിന്‍റെ സംരക്ഷണം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി പഠനങ്ങളില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സഹരോഗാവസ്ഥകളുള്ള പ്രായമായവരിലാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ദൃശ്യമായത്. ദുര്‍ബലമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനമുള്ളവര്‍ക്ക് വാക്സീന്‍റെ മൂന്നാമത് ഡോസ് നല്‍കാനുള്ള അനുമതി ഫൈസര്‍-ബയോഎന്‍ടെക്ക്, മൊഡേണ കമ്പനികൾക്ക് അമേരിക്ക നേരത്തെ നല്‍കിയിരുന്നു.



18 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമായ അമേരിക്കക്കാരില്‍ 72 ശതമാനവും വാക്സീന്‍റെ ഒരു ഡോസ് എങ്കിലും എടുത്തപ്പോള്‍ 62 ശതമാനം പൂര്‍ണമായും വാക്സിനേഷന്‍ സ്വീകരിച്ചതായി സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറമേ ഫ്രാന്‍സ്, ഇസ്രായേല്‍, ജര്‍മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നല്‍കി തുടങ്ങാന്‍ തയാറെടുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതു വരെ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസുകള്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു വാക്സീന്‍ പോലും ലഭിക്കാത്ത പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വാക്സീന്‍ ലഭ്യമാക്കിയ ശേഷം മതി ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് എന്ന നിലപാടിലാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസുകള്‍ നല്‍കുന്നത് സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയെങ്കിലും നിര്‍ത്തി വയ്ക്കണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു.



ബുർകിനോ ഫാസോ, ചാഡ് തുടങ്ങിയ പല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിന് പോലും ഇനിയും വാക്‌സീൻ നൽകിയിട്ടില്ല. മുങ്ങി ചാകുന്നവരെ ചാകാൻ വിട്ടിട്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ജാക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നതിനോടാണ് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ബൂസ്റ്റർ വാക്‌സീൻ പ്രഖ്യാപനത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എമർജൻസി ഡയറക്ടർ മൈക്ക് റയാൻ ഉപമിച്ചത്.



എന്നാല്‍ ഇത്തരം വിമര്‍ശനങ്ങളെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ജോ ബൈഡന്‍ തള്ളിക്കളയുന്നു. അമേരിക്കയെയും ലോകത്തെയും ഒരേ സമയത്ത് സഹായിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്കാകുമെന്ന് ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു.

