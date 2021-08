കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടും ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും തുടരുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളെയാണ് ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത്യധികമായ ക്ഷീണം, പേശീവേദന, ശ്വാസംമുട്ടല്‍ ഇങ്ങനെ പല ലക്ഷണങ്ങളും കോവിഡ് മുക്തരില്‍ തുടരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ എന്തു കൊണ്ടാണ് ചിലരില്‍ ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ തുടരുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. ഇതിനൊരു ഉത്തരമാകുകയാണ് അയര്‍ലന്‍ഡിലെ ആര്‍സിഎസ്‌ഐ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് മെഡിസിന്‍ ആന്‍ഡ് ഹെല്‍ത്ത് സയന്‍സസിലെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനം.

ശരീരത്തിലെ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതാണ് ചിലരില്‍ ദീര്‍ഘകാല കോവിഡിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് ഇവരുടെ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉയര്‍ന്ന തോതിലുള്ള രക്തം കട്ടപിടിക്കല്‍ ദീര്‍ഘകാല കോവിഡിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ ആരോഗ്യ കുറവും ക്ഷീണവുമെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് രോഗികളില്‍ അണുബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ് സാധാരണ ഗതിയിലേക്ക് മടങ്ങിയാലും രക്തം കട്ടപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത തുടരുന്നതായും പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി.

അന്‍പതോളം രോഗികളിലാണ് ആര്‍സിഎസ്‌ഐ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകര്‍ പഠനം നടത്തിയത്. അതേ സമയം കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ശരീരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ചെറിയ പ്രോട്ടീന്‍ തന്മാത്രകളായ സൈറ്റോകീനുകളും ദീര്‍ഘകാല കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് യുകെയിലെ കേംബ്രിജ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ നടത്തിയ മറ്റൊരു പഠനം അനുമാനിക്കുന്നു. കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷവും സൈറ്റോകീനുകള്‍ ശരീരത്തില്‍ തുടരുന്നതായി ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. കോവിഡ് രോഗമുക്തര്‍ക്ക് ദീര്‍ഘ കാല ലക്ഷണങ്ങള്‍ വരുമോ എന്ന് പ്രവചിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഒരു രക്ത പരിശോധനയും കേംബ്രിജിലെ ഗവേഷകര്‍ വികസിപ്പിച്ചു.

