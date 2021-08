ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകള്‍ അടുത്ത മാസം നാലു മുതല്‍ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ഉയരാമെന്ന് നിതി ആയോഗ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. അടുത്ത തരംഗത്തില്‍ 23 ശതമാനം പേര്‍ വരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇതിനാല്‍ രണ്ട് ലക്ഷം ഐസിയു കിടക്കകള്‍ തയാറാക്കി വയ്ക്കണമെന്നും നീതി ആയോഗ് അംഗവും കോവിഡ് ദൗത്യ സംഘത്തിന്‍റെ മേധാവിയുമായ വി.കെ പോള്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗത്തിന് മുന്നോടിയായി നിതി ആയോഗ് 2020 സെപ്റ്റംബറില്‍ കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്‍റിന് നല്‍കിയ കണക്കിലും കൂടുതലാണ് ഇത്തവണത്തെ അനുമാനം. 20 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് ആശുപത്രി വാസം വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അന്ന് നീതി ആയോഗ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാം തരംഗ സമയത്ത് 2021 ഏപ്രിലിനും ജൂണിനും ഇടയില്‍ ഉണ്ടായ കോവിഡ് രോഗികളുടെ ആശുപത്രി പ്രവേശനത്തിന്‍റെ ക്രമം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം ഐസിയു കിടക്കകള്‍ തയാറാക്കി വയ്ക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം നീതി ആയോഗ് നല്‍കിയത്.

രണ്ടാം കോവി‍ഡ് തരംഗം മൂര്‍ധന്യത്തിലെത്തിയ 2021 ജൂണ്‍ 1ന് ഇന്ത്യയിലെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 18 ലക്ഷമായി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതില്‍ 21.74 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് ആശുപത്രി വാസം വേണ്ടി വരികയും 2.2 ശതമാനം പേര്‍ ഐസിയുവില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത് മുന്നില്‍ കണ്ട് അടുത്ത മാസത്തോടെ രണ്ട് ലക്ഷം ഐസിയു കിടക്കകളും 1.2 ലക്ഷം വെന്‍റിലേറ്ററോടു കൂടിയ ഐസിയു കിടക്കകളും ഏഴ് ലക്ഷം ഐസിയു ഇതര ആശുപത്രി കിടക്കകളും(അതില്‍ അഞ്ച് ലക്ഷം ഓക്സിജന്‍ സൗകര്യമുള്ളത്) 10 ലക്ഷം കോവിഡ് ഐസൊലേഷന്‍ കെയര്‍ കിടക്കകളും തയാറാക്കി വയ്ക്കാന്‍ നീതി ആയോഗ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഒക്ടോബര്‍ അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം മൂര്‍ധന്യത്തിലെത്താമെന്നാണ് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദഗ്ധ സംഘം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് നല്‍കിയ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും വാക്സീന്‍ നല്‍കാനുള്ള നടപടി ക്രമം കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്‍റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

