കോവിഡ് പോലെ വലിയൊരു മഹാമാരി നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തുതന്നെ ഇനിയും ഉണ്ടാകാം

ഈ കോവിഡ് എന്ന് അവസാനിക്കുമെന്നാലോചിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകരെല്ലാവരും. ആഗോള തലത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ഇതു പോലൊരു ദുരന്തം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മനുഷ്യരാശി അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. വാക്സീനും സാനിറ്റൈസറും സോപ്പും വെള്ളവും സാമൂഹിക അകലവുമൊക്കെയായി അടുത്ത വര്‍ഷമെങ്കിലും ഇതിനൊരു അറുതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചില രാജ്യങ്ങളെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ കോവി‍ഡ് പോലെ ഇതേ അളവില്‍ വിനാശകരമായ ഒരു മഹാമാരി നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവിതകാലയളവില്‍ ഇനിയും ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രവചനം. ഒരു 50-60 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഇത്തരത്തിലൊരു മഹാമാരി ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടാമെന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത്.

ഇറ്റലിയിലെ പാദുവ സര്‍വകലാശാലയിലെയും അമേരിക്കയിലെ ഡ്യൂക്ക് സര്‍വകലാശാലയിലെയും ഗവേഷകരാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയത്. 1600 മുതല്‍ 2021 വരെയുള്ള മഹാമാരികളുടെ ചരിത്ര രേഖകള്‍ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഇനി വരാനുള്ള മഹാമാരികളുടെ സാധ്യത ഇവര്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കോവിഡ് പോലൊരു മഹാമാരി ഓരോ വര്‍ഷവും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് ശതമാനമാണ്. 1918-20 കാലയളവിലുണ്ടായ സ്പാനിഷ് ഫ്ളൂ എന്ന മഹാമാരി ഓരോ വര്‍ഷവും ആവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത 0.3-1.9 ശതമാനത്തിനിടയിലാണ്.

ഇക്കാലയളവില്‍ 476 രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മഹാമാരികള്‍ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവയില്‍ പകുതിയോളം മഹാമാരികളുടെ മരണ സംഖ്യയെ പറ്റി മനുഷ്യര്‍ക്ക് അറിയാം. 145 എണ്ണം 10,000ല്‍ താഴെ മരണങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ കാരണമായിട്ടുള്ളൂ. 114 മഹാമാരികള്‍ ഉണ്ടായതായി അറിയാമെങ്കിലും അവയുടെ മരണസംഖ്യയെ പറ്റി ധാരണയില്ല. കോവിഡ്19, എച്ച്ഐവി, മലേറിയ പോലെ ഇപ്പോഴും സജീവമായ വ്യാധികളെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ 50 വര്‍ഷത്തില്‍ സ്വൈന്‍ ഫ്ളൂ, പക്ഷി പനി, എബോള പോലെ നിരവധി പുതിയ അണുക്കള്‍ മനുഷ്യരില്‍ പടര്‍ന്നു തുടങ്ങിയതായി ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. പരിസ്ഥിതിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് പല പുതിയ വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളുമെല്ലാം മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ഇനിയും കാരണമാകാമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേ സമയം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ലോകം നടത്തിയ തയാറെടുപ്പുകള്‍ ഭാവിയില്‍ വരാനിരിക്കുന്ന മഹാമാരിയെ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി നേരിടാന്‍ നമ്മെ പ്രാപ്തമാക്കുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയും പഠനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

