ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ കോവിഡ് വകഭേദമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം. 2020 അവസാനത്തില്‍ യുകെയില്‍ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആല്‍ഫ വകഭേദത്തേക്കാൾ 40 ശതമാനം അധിക വ്യാപനശേഷിയുള്ളതാണ് ഡെല്‍റ്റ . സാര്‍സ്, മെര്‍സ്, എബോള, ജലദോഷപ്പനി, സ്മോള്‍ പോക്സ് എന്നിവയെല്ലാം പരത്തുന്ന വൈറസുകളേക്കാള്‍ വ്യാപനശേഷിയുള്ളതാണ് ഡെല്‍റ്റ വകഭേദമെന്ന് അമേരിക്കയിലെ സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ നടത്തിയ പഠനവും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ എന്താണ് ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിന്‍റെ ഈ ഉയര്‍ന്ന വ്യാപനശേഷിക്ക് പിന്നില്‍. ഇതിനുള്ള ഉത്തരമേകുകയാണ് ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി മുന്നേറുന്ന ഗവേഷണ പഠനങ്ങള്‍. P681R എന്ന ഒരു സുപ്രധാന അമിനോ ആസിഡ് ജനിതക വ്യതിയാനമാണ് ഡെല്‍റ്റയുടെ ഉയര്‍ന്ന വ്യാപനത്തിന് പിന്നിലുള്ളതെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്സാസില്‍ നടന്ന ഗവേഷണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വൈറസിന്‍റെ മുന പോലെയുള്ള പ്രോട്ടീനിലാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി മനുഷ്യ കോശങ്ങളെ ബാധിക്കാന്‍ വൈറസിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

ഇതേ വിഷയത്തില്‍ ടോക്കിയോ സര്‍വകലാശാലയിലെ വൈറോളജിസ്റ്റ് കെയ് സാറ്റോ നടത്തിയ പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകളെ ശരി വയ്ക്കുന്നതാണ് ടെക്സാസിലെ ഗവേഷണം. എന്നാല്‍ P681R വ്യതിയാനം മാത്രമാകില്ല നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ L452R, D6146 വ്യതിയാനങ്ങളും ഡെല്‍റ്റയുടെ അതിവേഗ വ്യാപനത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ അനുമാനിക്കുന്നു.

വൈറസ് പിടിപെട്ടവരില്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന് മുന്‍പുതന്നെ ഉയര്‍ന്ന തോതിലുള്ള വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നതും ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിനെ തടയാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാക്കുന്നതായി ഹോങ്കോങ്ങില്‍ നടന്ന പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഡെല്‍റ്റ ബാധിച്ച് 5–8 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് പലരിലും ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷമാകുകയെന്ന് ഹോങ്കോങ് സര്‍വകലാശാലയിലെ പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധന്‍ ബെഞ്ചമിന്‍ കൗലിങ് നടത്തിയ ഗവേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ട് തുടങ്ങും മുന്‍പുള്ള ഈ രോഗലക്ഷണപൂർവ ഘട്ടത്തിലാണ് 74 ശതമാനം വൈറസ് പകർച്ചയും ഡെല്‍റ്റ മൂലം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതും ഈ വകഭേദത്തിന്‍റെ ഉയര്‍ന്ന വ്യാപനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നു.

ഡെല്‍റ്റയ്ക്കെതിരെ പല വാക്സീനുകളുടെയും കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞ് വരുന്നതും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. ഓക്സ്ഫഡ് ആസ്ട്രസെനക വാക്സീന്‍റെ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിനെതിരായുള്ള കാര്യക്ഷമത 64 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതായി പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. യഥാര്‍ഥ കോവിഡ് വൈറസിനെതിരെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിലും അഞ്ച് മടങ്ങ് കുറവ് ആന്‍റിബോഡികളാണ് ഫൈസര്‍ വാക്സീന്‍ ഡെല്‍റ്റയ്ക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെന്ന് ലാന്‍സെറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

