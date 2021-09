എപ്പോഴാണ് കോവിഡ് ബാധിതരില്‍ നിന്ന് വൈറസ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പകരുന്നത്?

കൊറോണ വൈറസ് പിടിപെടുന്നവര്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുന്‍പും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ട് മൂന്നു ദിവസത്തിന് ശേഷവുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗം പരത്തുന്നതെന്ന് പഠനം. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത പ്രൈമറി കോവിഡ് കേസുകളില്‍ നിന്ന് രോഗം പകര്‍ന്നു കിട്ടിയവര്‍ക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ കോവിഡ് വരാനാണ് സാധ്യതയെന്നും ബോസ്റ്റണ്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ദ്രുത ഗതിയിലുള്ള പരിശോധനയും ക്വാറന്‍റീനും കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തില്‍ പ്രധാനമാണെന്ന് ഗവേഷണം അടിവരയിടുന്നതായി ബോസ്റ്റണ്‍ സ്കൂള്‍ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്തിലെ അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രഫസര്‍ ലിയോനാര്‍ഡോ മാര്‍ട്ടിനെസ് പറഞ്ഞു. ചൈനയിലെ ഷെജിയാങ്ങില്‍ 2020 ജനുവരിക്കും ഓഗസ്റ്റിനും ഇടയില്‍ രോഗബാധിതരായ പ്രൈമറി കേസുകളുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലര്‍ത്തിയ 9000 പേരെയാണ് ഗവേഷണ സംഘം നിരീക്ഷണവിധേയമാക്കിയത്.



പ്രൈമറി കേസ് രോഗികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍, സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍, അവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ച ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാര്‍, അവര്‍ യാത്ര ചെയ്ത വാഹനങ്ങളില്‍ ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവര്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് അടുത്ത സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളത്. പ്രൈമറി കേസുകളായി കണ്ടെത്തിയവരില്‍ 89 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് തീവ്രമല്ലാത്തതോ മിതമായതോ ആയ ലക്ഷണങ്ങള്‍ വികസിച്ചിരുന്നു. 11 ശതമാനം പേര്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരായിരുന്നു. ആര്‍ക്കും ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രൈമറി കേസുകളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും അവരുമായി നിരവധി തവണയോ, ദീര്‍ഘനേരത്തേക്കോ ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്കും സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയര്‍ന്ന അണുബാധ നിരക്ക് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു.



പ്രൈമറി കേസുകള്‍ക്ക് ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്‍പോ അതിനു ശേഷമോ അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലായവര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് പകരാന്‍ സാധ്യത കൂടുതലായി കണ്ടത്. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രൈമറി കേസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത പ്രൈമറി കേസുകാര്‍ അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലര്‍ത്തിയവര്‍ക്ക് വൈറസ് പകര്‍ന്ന് നല്‍കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. പകര്‍ന്നാല്‍തന്നെ അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലര്‍ത്തിയവര്‍ക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത കോവിഡാണ് വന്നത്.



കോവിഡ് വന്നാലും തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിനാല്‍ എല്ലാവരും വാക്സീന്‍ എടുക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും പഠനം എടുത്തു പറയുന്നു. ജാമാ ഇന്‍റേണല്‍ മെഡിസിന്‍ ജേണലിലാണ് ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

