ശരീരത്തിന്‍റെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ അനുകരിച്ചോ അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയോ പ്രതിരോധ പ്രതികരണമുണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന, ലാബില്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന തന്മാത്രകളെയാണ് മോണോക്ലോണല്‍ ആന്‍റിബോഡികള്‍ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആന്‍റിബോഡി ട്രീറ്റ്മെന്‍റിന് ഉയര്‍ന്ന റിസ്ക് കോവിഡ് രോഗികളുടെ ആശുപത്രി പ്രവേശന സാധ്യത ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനാകുമെന്ന് ഗവേഷണ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. casirivimab, imdevimab എന്നീ രണ്ട് ആന്‍റിബോഡി ട്രീറ്റ്മെന്‍റുകളുടെ സംയുക്തത്തിന് 60-70 ശതമാനം വരെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ ആശുപത്രി പ്രവേശന സാധ്യത കുറയ്ക്കാനാകുമെന്ന് ലാൻസെറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നു. തീവ്രമല്ലാത്തതോ, തീക്ഷ്ണത കുറഞ്ഞതോ ആയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇത് ബാധകം. ഈ സംയുക്തത്തിന് അമേരിക്കയിലെ ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ അടിയന്തര ഉപയോഗ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു.

അമേരിക്കയിലെ മയോ ക്ലിനിക്കിലുള്ള 1400 രോഗികളെയാണ് പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇവരില്‍ 696 പേര്‍ക്ക് 2020 ഡിസംബറിനും 2021 ഏപ്രിലിനും ഇടയില്‍ മോണോക്ലോണല്‍ ആന്‍റിബോഡി സംയുക്തം ലഭിച്ചു.ശേഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ കോംബോ നല്‍കിയില്ല. രോഗികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി 14, 21, 28 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആന്‍റിബോഡി കോംബോ ലഭിച്ച സംഘത്തിന്‍റെ ആശുപത്രി പ്രവേശന തോത് താഴ്ന്നു നില്‍ക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.



14 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ആന്‍റിബോഡി ലഭിച്ച സംഘത്തിലെ 1.3 ശതമാനം പേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഇത് ലഭിക്കാത്ത വിഭാഗത്തിലെ 3.3 ശതമാനം പേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ അഡ്മിറ്റായി. 21 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇത് യഥാക്രമം 1.3 ശതമാനവും 4.2 ശതമാനവുമായിരുന്നു. 28 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇത് 1.6 ശതമാനവും 4.8 ശതമാനവുമായി മാറി. ആന്റിബോഡി ട്രീറ്റ്മെന്‍റ് എടുത്ത ശേഷം ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഐസിയു പ്രവേശന നിരക്കും മരണ നിരക്കും കുറവാണെന്നതും ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു.



ആശുപത്രിയില്‍ പോകാതെ ഹോം ഐസൊലേഷനില്‍ കിടന്നു കൊണ്ടുതന്നെ കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കാന്‍ മോണോക്ലോണല്‍ ആന്‍റിബോഡി ട്രീറ്റ്മെന്‍റുകള്‍ ഒരു പരിധി വരെ രോഗികളെ സഹായിക്കുമെന്ന് മയോ ക്ലിനിക്കിലെ പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധന്‍ റയ്മണ്ട് റേസണബിള്‍ പറഞ്ഞു.

