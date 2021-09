കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജന്തുജന്യ രോഗം ഭീതി പരത്തുന്നു. സ്ക്രബ് ടൈഫസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ നിഗൂഢ രോഗം ബാധിച്ച് 32 കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 40 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച യുപിയില്‍ മരിച്ചത്. ഫിറോസാബാദ്, ആഗ്ര, മെയിന്‍പുരി, ഇറ്റ, കാസ്ഗഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്ക്രബ് ടൈഫസ് കണ്ടെത്തിയത്.

ലഖ്നോയിലെ കിങ് ജോര്‍ജ് മെഡിക്കല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദഗ്ധ സംഘം സ്ക്രബ് ടൈഫസ് മരണങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി രോഗബാധ പൊടുന്നനേ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. സ്ഥിതി വിലയിരുത്താന്‍ ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചിലെ വിദഗ്ധ സംഘവും സ്ഥലത്ത് എത്തും. സ്ക്രബ് ടൈഫസ് വ്യാപനം യുപിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ആശങ്ക പരത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഒറിയന്‍ഷ്യ സുത്സുഗാമുഷി എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് സ്ക്രബ് ടൈഫസിന് കാരണമാകുന്നത്. സുത്സുഗ(അസുഖം), മുഷി(പ്രാണി) എന്നീ ജപ്പാനീസ് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പേരുണ്ടായത്. ബാക്ടീരിയ ബാധിതരായ ചെറുപ്രാണികള്‍ കടിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം പകരുക. പനിയും ശരീരത്തില്‍ തിണര്‍പ്പുകളുമാണ് സ്ക്രബ് ടൈഫസിന്‍റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍. പ്രാണി കടിച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. പനിക്കും കുളിരിനും പിന്നാലെ തലവേദന, ശരീര വേദന, പേശീ വേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. രോഗം പുരോഗമിക്കുന്നതോടെ അവയവങ്ങളുടെ നാശം, രക്തസ്രാവം, മാനസിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയും രോഗികള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു.

കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തെയും ഹൃദയരക്തധമനി സംവിധാനത്തെയും, വൃക്കയെയും ശ്വാസകോശ സംവിധാനത്തെയും ഗാസ്ട്രോ ഇന്‍റസ്റ്റൈനല്‍ സംവിധാനത്തെയുമെല്ലാം ബാധിക്കുന്ന സ്ക്രബ് ടൈഫസ് ന്യുമോണിയ, മസ്തിഷ്ക വീക്കം, വൃക്ക തകരാര്‍, വയറിലും കുടലുകളിലും രക്തസ്രാവം, അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിന്‍ഡ്രോം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ആഗോള തലത്തില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 10 ലക്ഷം സ്ക്രബ് ടൈഫസ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധസമയത്ത് ലോകത്തിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ സ്ക്രബ് ടൈഫസ് പടര്‍ന്നു പിടിച്ചതായി നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിന്‍ രേഖകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, സിക്കിം, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഡാര്‍ജിലിങ്ങ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ 2003-2004, 2007 കാലഘട്ടത്തില്‍ സ്ക്രബ് ടൈഫസ് രോഗം പടര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലത്തും മഞ്ഞുകാലത്തുമൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ സ്ക്രബ് ടൈഫസ് പടരാന്‍ സാധ്യത.

രക്തപരിശോധനയിലൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാനാകും. ഡോസിസൈക്ലിന്‍ പോലുള്ള ആന്‍റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണ ഗതിയില്‍ സ്ക്രബ് ടൈഫസ് ചികിത്സിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെതിരെ വാക്സീന്‍ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

സ്ക്രബ് ടൈഫസ് പിടിപെടാതിരിക്കാന്‍ കാടും പടലുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദര്‍ശനം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. ശരീരം മുഴുവന്‍ മൂടുന്ന തരത്തില്‍ കുട്ടികളെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നതും കൊതുക് വലകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതും സ്ക്രബ് ടൈഫസ് പരത്തുന്ന പ്രാണികളുടെ കടിയേല്‍ക്കാതിരിക്കാന്‍ സഹായകമാണ്. പ്രാണികളെ അകറ്റുന്ന സ്പ്രേ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തളിക്കുന്നതും രോഗ വ്യാപനം കുറയ്ക്കും.

