വരും മാസങ്ങളില്‍ കോവിഡിന്‍റെ മൂന്നാം തരംഗം രാജ്യത്ത് എത്തുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാം. രണ്ടാം തരംഗത്തിന്‍റെ അത്ര തീവ്രത ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ വാക്സിനേഷന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ദ്രുതഗതിയില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇനിയൊരു തരംഗം വന്നാല്‍ ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ബാധിതര്‍ക്ക് അത് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തിയേക്കാമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. അഞ്ച് കോവിഡ് ബാധിതരില്‍ ഒരാളെന്ന കണക്കില്‍ ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്.

ശ്വാസംമുട്ടല്‍, അടിക്കടിയുള്ള അണുബാധ, സമ്മര്‍ദം, ഉത്കണ്ഠ, ഉറക്കപ്രശ്നങ്ങള്‍, സന്ധിവേദന, ബ്രെയിന്‍ ഫോഗ് എന്നിങ്ങനെ പല ലക്ഷണങ്ങളും കോവിഡ് രോഗമുക്തിക്ക് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷവും ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ബാധിതര്‍ അനുഭവിക്കുന്നു. കോവിഡ് മൂലം ഇവരുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിക്കുണ്ടാകുന്ന വിള്ളല്‍ ഇവരെ പല രോഗങ്ങള്‍ക്കും എളുപ്പം വിധേയരാക്കുന്നു. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടുമൊരു കോവിഡ് ബാധയ്ക്ക് പോലും ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ബാധിതര്‍ വിധേയരായേക്കാം.



കോവിഡ് രോഗത്തെ തുടര്‍ന്ന് ശരീരം വൈറസിനെതിരെ കൈവരിക്കുന്ന പ്രതിരോധശേഷി മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം കുറഞ്ഞ് വരാമെന്നാണ് നിരവധി പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധശേഷി അല്ലെങ്കില്‍തന്നെ കുറവുള്ള ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ബാധിതരില്‍ ഇത് അത്രതന്നെ കാണണമെന്നില്ല. ഇതാണ് അവര്‍ക്ക് കോവിഡ് വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്.

ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ബാധിതര്‍ വാക്സീന്‍ എടുക്കുന്നത് മൂന്നാം തരംഗ വേളയില്‍ ഒരളവ് വരെ ഇവര്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കുമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. വാക്സീന്‍ കോവിഡനന്തരം കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ആന്‍റിബോഡികളുടെ തോത് ഉയര്‍ത്തി ശരീരത്തിന് സംരക്ഷണം നല്‍കും. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലും ദീര്‍ഘകാല ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ നല്‍കണം. ആള്‍ക്കൂട്ടങ്ങള്‍ കഴിവതും ഒഴിവാക്കിയും ഇരട്ട മാസ്ക് ധരിച്ചും കൈകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ സോപ്പിട്ട് കഴുകിയും ജാഗ്രത കൈവിടാതിരിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പോഷകാഹാരം കഴിച്ചും വ്യായാമം ചെയ്തും ശരീരത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ബാധിതര്‍ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്.

