പ്രമേഹം, രക്തധമനികളിലെ അമിതസമ്മര്‍ദം, ഉയര്‍ന്ന കൊളസ്ട്രോള്‍, പുകവലി, അമിതവണ്ണം, ശാരീരികമായ നിഷ്ക്രിയത്വം എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഘടകങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ജോലി സമ്മര്‍ദം, ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങള്‍ പോലെയുള്ള ചില ഘടകങ്ങളും ഹൃദയാഘാതത്തിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗതമല്ലാത്ത കാരണങ്ങള്‍ മൂലമുള്ള ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളില്‍ കൂടുതലാണെന്ന് യൂറോപ്യന്‍ സ്ട്രോക്ക് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗവേഷണ പ്രബന്ധം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സ്വിസ് ആരോഗ്യ സര്‍വേയിലെ 22,000 പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും വിവരങ്ങളാണ് ഗവേഷകര്‍ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്. മുഴുവന്‍ സമയ തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഉയര്‍ന്നതിനൊപ്പമാണ് ഇവരിലെ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതയും വര്‍ധിക്കുന്നതെന്നും പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. മുഴുവന്‍ സമയ തൊഴിലുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം 2007ല്‍ 38 ശതമാനമായിരുന്നത് 2017ല്‍ 44 ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോലിയും വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരുന്നതും സ്ത്രീകളുടെ സമ്മര്‍ദം ഉയര്‍ത്തുന്നു.



ജോലി സമ്മര്‍ദം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 2012ല്‍ 59 ശതമാനമായിരുന്നത് 2017ല്‍ 66 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു. ഇതില്‍ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതേ കാലയളവില്‍ ഉറക്കപ്രശ്നങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം 24ല്‍ നിന്ന് 29 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു. ഉറക്കപ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം 8 ശതമാനം ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം 5 ശതമാനമാണ് വര്‍ധിച്ചത്. അതേ സമയം പരമ്പരാഗത കാരണങ്ങൾ മൂലമുള്ള ഹൃദ്രോഗത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

English Summary : Work pressure raising heart attack risk in women more than men