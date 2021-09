എന്തെങ്കിലും പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളുണ്ടാകുമോ എന്ന ഭയമാണ് പലരെയും കോവിഡ് വാക്സീന്‍ എടുക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്. വാക്സീന്‍ എടുത്തവര്‍ക്ക് അപൂര്‍വമായി ഉണ്ടാകാറുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ പലതും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഫൈസര്‍-ബയോഎന്‍ടെക്, മൊഡേണ തുടങ്ങിയ എംആര്‍എന്‍എ കോവിഡ് വാക്സീനുകള്‍ ഗൗരവമായ യാതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്ന് ജാമാ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വാക്സീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 23 ഗൗരവ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളുമായി എം-ആര്‍എന്‍എ വാക്സീനുകള്‍ക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. വാക്സീന്‍ എടുത്ത 62 ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍.



എംആര്‍എന്‍എ വാക്സീന്‍ എടുത്തവര്‍ക്ക് അതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ മൂന്ന് ആഴ്ചകളിലും മൂന്ന് മുതല്‍ ആറ് ആഴ്ച വരെ കാലഘട്ടത്തിലും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പഠനത്തില്‍ വിലയിരുത്തിയത്. മുന്‍ വാക്സീന്‍ പഠനങ്ങളിലും കോവി‍ഡ് വാക്സീന്‍ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിലും അതിനു ശേഷവും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട 23 പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ ഇവരില്‍ വ്യാപകമായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെട്ടു. മസ്തിഷ്ക്കവീക്കം, പക്ഷാഘാതം, ബെല്‍സ് പാല്‍സി, അപ്പന്‍ഡിസൈറ്റിസ്, അനാഫിലാക്സിസ്, മള്‍ട്ടി സിസ്റ്റം ഇന്‍ഫ്ളമേറ്ററി സിന്‍ഡ്രോം എന്നിവ ഈ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.



വാക്സീനുകളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധന ഫലങ്ങള്‍ ധൈര്യം പകരുന്നതാണെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ കൈസര്‍ പെര്‍മനന്‍റേ വാക്സീന്‍ സ്റ്റഡി സെന്‍റര്‍ ഡയറക്ടര്‍ നികോള ക്ലെയ്ന്‍ പറഞ്ഞു. 2020 ഡിസംബറിനും 2021 ജൂണ്‍ മാസത്തിനും ഇടയിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

English Summary : No serious health effects linked to MRNa vaccines for COVID-19