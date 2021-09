ചുമ, തൊണ്ടവേദന, ശ്വാസം മുട്ടല്‍ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയായിരുന്നു കോവിഡിന്‍റെ ആരംഭ കാലത്ത് രോഗം തിരിച്ചറിയാനായി നാം ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍. ഇക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് മണവും രുചിയും നഷ്ടമാകല്‍, പേശീ വേദന, ദഹനപ്രശ്നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ നിരവധി ലക്ഷണങ്ങള്‍ പിന്നീടെത്തി. കൊറോണ വൈറസിന് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച് അതിന്‍റെ പ്രകൃതവും രൂപവുമെല്ലാം മാറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ ലക്ഷണങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കേള്‍വിക്കുറവ്, കണ്ണ് ദീനം, വരണ്ട വായ, കുറഞ്ഞ തോതിലുള്ള ഉമിനീര്‍ ഉത്പാദനം, നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന തലവേദന, ചര്‍മ പ്രശ്നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളാകാമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ് ദൗത്യസംഘാംഗമായ ഡോ. രാഹുല്‍ പണ്ഡിറ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന് വരാമെന്നും കോവിഡ് രോഗികളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറേയുമായി നടത്തിയ വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ ഡോ. രാഹുല്‍ പണ്ഡിറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.



എന്നാല്‍ കോവിഡ് മൂലമുള്ള കേള്‍വിനഷ്ടം അത്യപൂര്‍വമാണെന്ന് ആര്‍എന്‍ കൂപ്പര്‍ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോ. സമീര്‍ ഭാര്‍ഗവ പറയുന്നു. ഓഡിറ്ററി ഞരമ്പിനുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയോ ഇവിടെ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതോ മണത്തെ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ കേള്‍വിയെയും ബാധിക്കാം. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് മൂലമുള്ള കേള്‍വി നഷ്ടം വ്യാപകമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഡോ. സമീര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അപൂര്‍വമായി ഉണ്ടാകുന്ന കേസുകളില്‍ സ്റ്റിറോയ്ഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഓരോ തരംഗത്തിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്‍ന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ദൗത്യസംഘം തലവനായ ഡോ. സഞ്ജയ് ഓക് പറഞ്ഞു. രണ്ടാം തരംഗ സമയത്ത് നിരവധി രോഗികള്‍ അതിസാരം, മനംമറിച്ചില്‍, ഛര്‍ദ്ദി തുടങ്ങിയ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇന്‍റസ്റ്റൈനല്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പനി ഓരോ രോഗിയിലും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. ചിലര്‍ക്ക് രണ്ട്-മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇടവേളയില്‍ വന്നപ്പോള്‍ ചിലര്‍ക്ക് പനി വന്നതേയില്ലെന്നും ഡോ. സഞ്ജയ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

