കോവിഡ് കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത ഇടത്തില്‍ തിരുമ്മരുതെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം അറിയാം

കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള മനുഷ്യവര്‍ഗത്തിന്‍റെ പോരാട്ടത്തില്‍ നമ്മുടെ പക്കലുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണ് വാക്സിനേഷന്‍. എല്ലാവരും വാക്സീന്‍ എടുത്ത് സമൂഹ പ്രതിരോധം കൈവരിച്ചാല്‍ മാത്രമേ കോവിഡിനെ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കൂ. സാര്‍വത്രിക വാക്സിനേഷനുമായി ഗവണ്‍മെന്‍റ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും ചില സംശയങ്ങള്‍ ജനമധ്യത്തിലുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വാക്സീന്‍ കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത കൈയുടെ വേദന തിരുമ്മി മാറ്റാമോ എന്നത്.

വാക്സീന്‍ എടുത്ത ഒരു വിധം എല്ലാവര്‍ക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസമാണ് കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത കൈക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനയും കഴപ്പും. ഇത് മാറാനാണ് പലരും കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത ഇടത്ത് തിരുമ്മുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ തിരുമ്മല്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത ഇടത്ത് തിരുമ്മുകയോ ആ ഭാഗത്ത് അമിതമായ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത്തരത്തില്‍ ചെയ്യുന്നത് വാക്സീന്‍റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ വരെ ബാധിക്കാം.



കുത്തിവയ്പ്പിനോടുള്ള ശരീരത്തിന്‍റെ പ്രതികരണമാണ് കൈകള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനയും കഴപ്പുമെല്ലാം. ചിലര്‍ക്ക് കൈ അനക്കാന്‍ പറ്റാത്ത രീതിയില്‍ കൈ ദൃഢമായത് പോലെ തോന്നാം. കുത്തിവയ്പ്പിനെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന പരുക്കായാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണമായി പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ ശരീരം ആ ഭാഗത്തേക്ക് അയക്കുകയും അതിന്‍റെ ഭാഗമായി കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത ഇടത്ത് ചെറിയ നീര്‍ക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ ചര്‍മം ചുവക്കുകയും ചൊറിച്ചിലിനു സമാനമായ ഒരു തോന്നല്‍ വരുകയും ചെയ്യും. വാക്സീന്‍ ലിക്വിഡ് അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നതിനോടുള്ള പേശീകളുടെ പ്രതികരണവും കൈ കഴയ്ക്കലിലേക്ക് നയിക്കും.



പേശികള്‍ക്കുള്ളിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടക്കുന്ന വാക്സീനാണ് കോവിഡ് വാക്സീന്‍. കുത്തിവയ്പ്പിന് ശേഷം ഇവിടെ നിരന്തരം തിരുമ്മിക്കൊണ്ടിരുന്നാല്‍ വാക്സീന്‍ ശരിയായ വിധത്തില്‍ ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ കടന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ടാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല്‍ വാക്സീന്‍ എടുക്കും മുന്‍പ് കൈകളില്‍ തിരുമ്മുന്നത് പേശികളെ റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കുകയും വാക്സീന്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി നല്‍കാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.



ഈ തിരുമ്മലിന് പകരം വേദനയെ മാറ്റാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. ഐസ് പായ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നതും ചൂട് കൊടുക്കുന്നതും എപ്സം സാള്‍ട്ട് വെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കുന്നതും ചെറുതായി കൈകളെ വ്യായാമം ചെയ്യിക്കുന്നതും സഹായകമാണ്. ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം പാരസെറ്റാമോള്‍ ഗുളികയോ, മറ്റ് വേദന സംഹാരികളോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല.

