ഹൃദയാഘാതം കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നത് രാവിലെ; കാരണം അറിയാം

ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ പോലും ഹൃദ്രോഗം വർധിച്ചു വരുന്ന കാലമാണിത്. സെപ്റ്റംബർ 2 നാണ് 40 വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ള, ബോളിവുഡ് നടൻ 'സിദ്ധാർഥ് ശുക്ല' ഹൃദ്രോഗം മൂലം മരണമടഞ്ഞ വാർത്ത നാം കേട്ടത്. രാവിലെയാണ് സിദ്ധാർഥിന് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നത്. രാവിലെ 11 മണിയോടെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു.

ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണയായി രാവിലത്തെ മണിക്കൂറുകളിലാണെന്നും ഈ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയാഘാതം കൂടുതൽ ഗുരുതരമാണെന്നും ഗവേഷണഫലം. സ്‌പെയിനിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനം ഹാർട്ട് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.



എന്തുകൊണ്ട് രാവിലെയുള്ള ഹൃദയാഘാതം ഗുരുതരമാകുന്നു?



രാവിലെ ആറുമണിക്കും ഉച്ചസമയത്തിനും ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഹൃദയാഘാതം മറ്റേതു സമയത്തേക്കാളുമധികം ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നു. 20 ശതമാനത്തോളം ഭാഗത്തെ കോശങ്ങൾ മൃതകോശങ്ങളാകുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ 24 മണിക്കൂർ ജൈവഘടികാരം, ഹൃദയാഘാതം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഹൃദയസംബന്ധവും ശാരീരികവും ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു വ്യക്തി ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണരുന്ന സമയത്താണ്.



കൊറോണറി ആർട്ടറി പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫക്‌ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹൃദയപേശികൾ നശിക്കുന്നതു മൂലം ഓക്‌സിജൻ ലഭിക്കാതെയാകുന്നു.



സിർക്കാഡിയൻ റിഥം ആണ് അതിരാവിലെയുള്ള ഗുരുതരമായ ഹൃദയാഘാതത്തിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും കാരണമെന്ന് ഹാർവഡ് പ്രൊഫസർ ഡോ. ഫ്രാങ്ക് എ.ജെ.എൽ ഷീർ പറയുന്നു.



രാവിലെ ആറരയോടടുത്ത് സിർക്കാഡിയൻ സിസ്‌റ്റം കൂടിയ അളവിൽ PA 1 കോശങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നതായും ഇത് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് വിഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നതായും ഗവേഷകർ കണ്ടു. PA 1 കോശങ്ങൾ രക്തത്തിൽ എത്ര കൂടുന്നുവോ അത്രയും രക്തം കട്ടപിടിക്കാനുള്ള (Blood Clot) സാധ്യതയും ഹൃദയാഘാത സാധ്യതയും കൂടുന്നു.



ഹൃദയാഘാത സാധ്യത എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം



ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം ലഭിക്കാതിരുന്നാലോ, ഉറക്കപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂട്ടുന്ന നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും എന്ന് ജോൺ ഹോപ്‌കിൻസ് ന്യൂറോളജിസ്‌റ്റും സ്ലീപ്പ് സ്പെഷലിസ്റ്റുമായ ഡോ. റേച്ചൽ ഇ സലസ് പറയുന്നു. ടിവിയോ ഫോണോ കംപ്യൂട്ടറോ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക. പകൽ വ്യായാമം ശീലമാക്കുക. ഇത് രാത്രി സുഖമായി ഉറങ്ങാനും സഹായിക്കും. മദ്യം, കഫീൻ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. ഇത് ഉറക്കമില്ലായ്‌മ അകറ്റാൻ സഹായിക്കും. സമ്മർദങ്ങൾ അകറ്റുക, ധ്യാനിക്കുക ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ശീലമാക്കുക, പൊണ്ണത്തടി അകറ്റുക ഇതെല്ലാം ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത അകറ്റാൻ സഹായിക്കും.

English Summary : Why do most heart attacks occur in the morning